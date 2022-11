De Preusketiers, voorvechters van ‘maghtig West-Vlams’, lanceren nieuw initiatief met bekende fictieve gezichten

De Preusketiers is een collectief van trotse voorvechters van het ‘maghtig West-Vlams’. Met een nieuw initiatief willen ze de stereotiepe voorstelling van het West-Vlaamse dialect als domme en boerse taal ombuigen. Daarom geven ze nu bekende, maar fictieve figuren, zoals Esther Belet, Tiffany Willen en Kelly Verbier een gezicht.

Het West-Vlaams dialect is nog altijd heel aanwezig en wordt veel gesproken in onze provincie. Zelfs op de nationale televisie kan je het niet meer wegdenken. Maar om alle stereotypes tegen te gaan schiet het West-Vlaamse collectief de Preusketiers opnieuw in actie. Ze stellen naast de gekende Kelly Verbier een heel pak nieuwe gezichten voor, zoals Esther Belet, Tiffany Willen en Guy Meught en Kelly Verwin.

West-Vlaamse stereotypes

“Als we in series of reclamespots een niet al te slim persoon horen, dan is de kans groot dat ze West-Vlaams spreken. We zien al te vaak het stereotype van een West-Vlaamse harde werker, die niet al te snugger is en we vinden dat erg jammer”, zegt Dominique Monbaillieu uit Lauwe, één van de oprichters.

© De Preusketiers

“Ons dialect is net een heel beeldende, vindingrijke en scherpzinnige taal. Daarom willen we het in de kijker zetten. Iedereen, die ‘preus’ is op ons West-Vlaams kan dat nu tonen met onze slogans, typische West-Vlaamse woorden of spreekwoorden op t-shirts, mokken, drinkflessen enzovoort.” Wie wil, kan ook via deze link de gratis affiches met allerlei boodschappen downloaden voor aan het raam.

“Met deze slogans kan iedereen een Preusketier worden”

Het is niet de eerste keer dat men het West-Vlaams wil opwaarderen met humor, denk maar aan ‘West Flemish For Behinners’. “Dat was een mooi voorbeeld en nu voegen wij daar nog meer variatie aan toe. Daarnaast wordt iedereen die onze creaties draagt, toont of cadeau geeft automatisch zelf ook een Preusketier. Op die manier worden we een echt collectief met een duidelijke missie om het West-Vlaams op de kaart te zetten”, besluit mede-initiatiefnemer, Kristof Malfait.

In de toekomst plannen de Preusketiers ook sympathieke acties in de publieke ruimte rond bijvoorbeeld snelheid aan scholen.