“De postzegels met Hitler trokken mijn aandacht”: Christoph uit Lombardsijde wil verloren brief uit WO II terugbezorgen aan familie

“Het waren de zegels met de afbeelding van Hitler die me deden beseffen dat ik iets bijzonders had gevonden.” Christoph D’Hondt uit Lombardsijde ontdekte onlangs heel toevallig een brief van een Franse man die tijdens WO II naar Duitsland werd gedeporteerd om er te werken, gericht aan zijn ouders. Nu, Tachtig jaar later is Christoph vastbesloten om de brief aan zijn familie te bezorgen.

Christoph D’Hondt verzorgt met zijn echtgenote al veertien jaar lang goochelshows voor klein en groot. Met een beurs voor tweedehands goocheltrucs in het verschiet begon Christoph materiaal te verzamelen om daar te verkopen. “Ik heb en garage vol met materiaal staan”, steekt Christoph van wal. “Ik bewaar ook heel wat handleidingen van trucs in een kluis die dan samen met het materiaal worden verkocht. En tussen een van de handleidingen, die ik al die tijd nog niet had bekeken, vond ik de bewuste brief. Dat had ik in die veertien jaar nooit opgemerkt omdat ik er nooit in de bewuste handleiding had gekeken.

Hitler

Christoph had onmiddellijk door dat het om een niet alledaagse vondst ging. “Inderdaad, de brief was in Duistland afgestempeld op 5 oktober 1943, maar wat mij direct opviel waren de postzegels met de afbeelding van Adolf Hitler. Het betrof een brief van een zekere Louis Allard, gericht aan zijn ouders in het Franse Armentiers. Mijn vrouw spreekt uitstekend Frans en kon uit de brief opmaken dat de man waarschijnlijk in WO II verplicht is geworden om, zoals zovelen, in Duitsland te gaan werken. In zijn brief, zo super beleefd geschreven, beschrijft hij de omstandigheden waarin hij aan de slag is en dat was blijkbaar niet altijd van de poes. Hij had geprobeerd om geld op te sturen, maar hij schreef dat hij dat zelf hard zou nodig hebben. Hij had ook recent twee grote bombardementen meegemaakt.”

Terugbezorgen

Christoph is nu vast van plan om de brief terug te bezorgen aan de familie van Louis. “Absoluut. Zijn dochter Agnès Briche-Allard is in 2018 op 91-jarige leeftijd overleden, maar ik ben ervan overtuigd dat de kleinkinderen en achterkleinkinderen van Louis zeker opgezet zullen zijn met deze brief uit een ver verleden. Ik heb via Facebook een oproep gedaan naar meer informatie en wat hulp, en de reacties waren massaal. Zo kwam ik te weten waar zijn familie woont of gewoond heeft. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het niet lang zal duren vooraleer we zijn familie gevonden hebben en ik hen de brief kan bezorgen. En dat is iets waar ik heel hard naar uitkijk”, besluit Christoph. (DVL)