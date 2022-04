De Plumme in Varsenare verhuist naar de overkant

Tegen 1 augustus neemt Nancy De Bruyne met dagbladhandel De Plumme haar intrek in het KCB-gebouw aan de overkant van de straat. “Ik plan dan meteen ook die officiële opening, die er hier door corona nooit van kwam”, verzekert ze.

Op 1 maart was het precies een jaar geleden dat in de Oude Dorpsweg De Plumme de deuren opende. Nancy De Bruyne (50) zorgde zo opnieuw voor een krantenwinkeltje in de Varsenaarse dorpskern, dat sinds het verdwijnen van dagbladhandel Anseeuw al enkele jaren zonder zat. “Dat was ook de reden waarom ik hier in Varsenare mijn kans wou wagen. En het feit dat ik aan verandering toe was, natuurlijk”, aldus Nancy, die voorheen dertien jaar kinderdagverblijf ’t Lachbekje uitbaatte in Zedelgem. “Ik heb dat nog niet gemist, nee. Op den duur was ik daar meer met papierwerk bezig was dan met iets anders. En het hielp ook dat ik hier zo’n goede start had. Ik doe het enorm graag en kreeg van de eerste dag veel appreciatie van mijn klanten. Je gaat toch wel zeker niet stoppen? vragen ze me nu allemaal. Het deed al de ronde dat ik failliet ben.”

Groter winkelpand

De reden voor de verhuis is dat ze een groter winkelpand wilde. “Het is me hier allemaal wat te klein en te krap; je kan je nauwelijks keren en het is niet overzichtelijk. Bovendien was ik ook al een tijdje op zoek naar een nieuwe woonst”, legt ze uit. Dus toen het KBC-gebouw aan de overkant van de straat plots te koop kwam, was Nancy er als de kippen bij. “Het is hier amper vijftig meter verderop, en de nieuwe locatie is ideaal. Er is parking voor de deur, de winkel is een stuk groter en er is ook veel meer lichtinval. Ik ga er wel een bestemmingswijziging moeten aanvragen voor een handelspand met woonst, want het is de bedoeling dat ik boven de zaak ga wonen”, aldus Nancy.

Het deed al de ronde dat ik failliet ben

Op 1 augustus wil ze er de deuren van haar nieuwe krantenwinkel openen. “Ik heb dan nog drie maanden tijd om hier uit te verkopen”, klinkt het. Op de nieuwe locatie wil ze er graag nog een aantal pakjesdiensten bijnemen. “En misschien een tafeltje en een paar stoelen neerzetten voor klanten die wel een koffietje lusten. Mijn koffiemachine is hier ook altijd een succes geweest. De klanten appreciëren dat”, zegt Nancy.

Officiële opening

Voor de hondjes heeft ze altijd een koekje in de aanbieding en voor de kindjes een lekstok. “Op de nieuwe locatie wil ik eindelijk ook die officiële opening doen, die er hier door corona nooit van kwam. In de plaats van mijn krantenwinkel, kan er dan misschien een viswinkel, een superette of misschien een broodjeszaak komen. Dat zou goed zijn voor Varsenare, met al die nieuwe huizen die er aan het bijkomen zijn.”

Voor Nancy is de overname sinds deze week ook definitief. “Donderdag ga ik het compromis tekenen”, glundert ze. Maandag blijft op de nieuwe locatie haar sluitingsdag. “Ook de openingsuren blijven voorlopig ongewijzigd”, besluit ze. (WK)