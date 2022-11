De Plukker ziet af van stadsbrouwerij in het Hopmuseum

Op 18 oktober 2021 gunde de stad de concessie voor de uitbating van een stadsbrouwerij in het Hopmuseum aan de Poperingse biobrouwerij De Plukker. Maar De Plukker ziet nu af van die plannen. “We wilden starten tegen volgende zomer, maar vooral door de trage administratieve molen kan het nog vijf jaar duren. En daarom hoeft het voor ons niet meer”, zegt Joris Cambie van De Plukker.

Het was Bram Meeuw (Open Vld) die maandag tijdens de gemeenteraad de kat de bel aanbond met een simpel vraagje of die geruchten klopten. Schepen Klaas Verbeke (CD&V) antwoordde heel kort dat er een mail was binnengekomen, maar dat hierover nog moest samen gezeten worden.

“Het is gewoonweg niet te doen. Het dossier staat nog nergens. En natuurlijk hebben corona en Oekraïne daar deels mee te maken, maar ook heel wat andere zaken. De hele site moet worden aangepakt, en de Toeristische Dienst moet nog naar daar verhuizen. Ondertussen zal er geen budget meer zijn, en moet het dossier overgeheveld worden naar de volgende legislatuur. En wij wilden binnen zes maanden van start gaan! Ik ben immers ook al 57 jaar”, zegt Joris Cambie.

“Momenteel is men bezig met een eerste studie, die wij deels helpen betalen. Maar daar zit geen vooruitgang in. We kwamen nog maar één keer samen, zonder enig resultaat. We weten bijvoorbeeld nog steeds niet of en waar er een brouwzaal mag komen. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat de Stadsschaal en het Hopmuseum beschermde gebouwen zijn. Daar kan je dus geen spijker slaan of geen gat boren, zonder speciale toelatingen. We weten ook nog helemaal niet zeker of daar ooit een brouwerij mag komen. Wij hebben bijvoorbeeld een schouw nodig om damp naar buiten te laten ontsnappen. Mag dat?”, vraagt Cambie zich af.

Geen lijn

Voorlopig baat De Plukker de Stadsschaal uit, tot 1 januari. Maar het stadsbestuur is van plan om het Hopmuseum tijdens de winter vier maanden te sluiten, onder meer om te besparen op verwarming en personeel.

“Dus moeten wij ook sluiten, en dat werd ons vooraf niet gezegd, al is het wel te begrijpen. Maar dat komt er ook nog eens bij, alles hangt wat aan elkaar. Er zit echt geen lijn in het hele verhaal. Toch vonden we het idee prachtig, met die hele bierbeleving in het Hopmuseum. Maar wanneer mijn medevennoot Kris Langouche en ikzelf alles wel beschouwen, schatten we dat het geheel nog vijf jaar op zich zal laten wachten. En dat kan voor ons niet. Buiten naar de ambtenarij werpen we naar niemand een steen, maar we willen ook niemand bezighouden. Het is beter nu te laten weten dat we afhaken, dan binnen een jaar. Het stadsbestuur heeft nu de kans naar iets of iemand anders uit te kijken”, besluit Joris Cambie.

“We kregen vorige week inderdaad een mailtje, dat de concessie niet langer doorgaat”, zegt schepen Klaas Verbeke.

“Maar in de komende dagen zitten we nog eens samen. De timing is inderdaad de grootste reden die de mensen van De Plukker aangeven om af te haken. Uiteraard zijn wij als stadsbestuur ontgoocheld dat het project afspringt. We waren immers erg tevreden dat een lokale brouwerij (met eigen hopvelden) en zoveel expertise tekende voor dat project. Maar we kunnen niet anders dan hun wensen respecteren. Het concessiecontract hield in dat ze na iedere fase konden uitstappen, en nu is het al zover”, aldus nog de schepen.