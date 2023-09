De Pekkerijstoters uit Meulebeke huldigen hun kampioen

Tapbiljartclub De Pekkerijstoters uit Meulebeke heeft hulde gebracht aan haar kampioen Steve De Meyere. Tweede werd Nico Dejonckheere, het brons ging naar Jochen Buyse. Zij ontvingen een mooie trofee van de hand van kunstenaar Marc Vanhecke. Bjorn De Blanck werd de rode lantaarndrager.

De Pekkerijstoters zijn vorige zaterdag aan hun nieuwe speelseizoen begonnen. Elke derde zaterdag van de maand worden er competitiewedstrijden gespeeld. De club telt negentien leden en nieuwkomers zijn van harte welkom in café d’Oude Pekkerij in de Abeeldreef in Meulebeke.