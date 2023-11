De Panne wint Publica Award voor publieke projecten: “Deze erkenning doet deugd”

Dat Changing Places en De Planché vernieuwend en succesvol zijn, is nogmaals gebleken tijdens de uitreiking van de Publica Awards. Binnen de categorie Society & Wellbeing gingen beide projecten met de award naar huis.

Met de Publica Awards worden de beste publieke projecten beloond in zes categorieën. Na de prijsuitreiking keerde De Panne huiswaarts met een award voor Changing Places en De Planché, binnen de categorie Society & Wellbeing. In juni 2022 opende in De Panne de eerste locatie van Changing Places, een primeur voor de kust én Vlaanderen. Het biedt mensen met een beperking een gratis oplossing om in alle comfort naar het toilet te gaan, zich te verschonen of zich om te kleden. Changing Places heeft een mooie locatie, dicht bij zee, die onmiddellijk vakantie uitstraalt. Voor mensen met een beperking en hun begeleiders vormt het een rustplek tijdens hun bezoek aan De Panne. Met dit unieke initiatief zet het lokaal bestuur volop in op het project Zon, Zee… Zorgeloos voor meer inclusie. Het bestuur ging zelfs een stap verder door hulpmiddelen uit de zorgsector, zoals een plafondtillift en strandrolstoelen, te introduceren om ook mensen met een beperking beter te ondersteunen in hun strand- en zeebeleving.

Grenzeloos

Changing Places was dan ook de start van een veel groter project: Grenzeloos De Panne, waarmee De Panne iedereen, ook mensen met een beperking, wil laten meegenieten van haar troeven. In lijn met deze filosofie heeft het lokaal bestuur besloten om De Planché, een initiatief uit de coronaperiode om een houten wandelpad op het strand aan te leggen, te verankeren in de gemeente met een duurzaam en onderhoudsvriendelijk betonnen wandelpad. Dit pad garandeert plezier voor iedereen, inclusief bezoekers met een beperkte mobiliteit. Nu kunnen mensen met rolstoelen, kinderwagens en andere hulpmiddelen comfortabel over het zand bewegen.

Publica Award

Het nut en het succes van Changing Places en De Planché zijn niet alleen voor het lokaal bestuur overduidelijk. Ook de jury van vakmensen uit de sector was overtuigd en kende de eerste plaats toe aan beide projecten, omwille van de inspanningen die het lokaal bestuur leverde om het leven en welzijn van de burgers en onze samenleving te verbeteren. Ze waren erkentelijk voor het feit dat velen er niet bij stilstaan dat een strandbezoek voor mensen met een beperking niet evident is. Dankzij Changing Places en De Planché wordt dit alvast een stuk makkelijker en aangenamer.

“Zowel Changing Places als De Planché kaderen in het groter geheel Zon Zee… Zorgeloos, waarbij we inzetten op integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zo zorgen we ervoor dat werkelijk iedereen kan genieten van een dagje strand. Het zijn beide belangrijke realisaties binnen onze beleidsdoelstellingen en het doet deugd dat we daarvoor van de buitenwereld erkenning krijgen”, reageert burgemeester Bram Degrieck.