De Panne wil strand- en zeebeleving voor iedereen met ‘Changing places’

Onder het motto ‘Omdat iedereen vakantie verdient’ investeert De Panne in het project ‘Changing places’ om mensen met een beperking zich comfortabel kunnen omkleden en douchen voor of na een strandbezoek.

Michèle Vandermeeren, schepen van Sociale Zaken en Welzijn: “We zetten volop in op toegankelijkheid, ook naar strand- en zeebeleving voor mensen met een beperking. Vorige zomer stapten we al in het Interreg-project ‘Zon, zee… Zorgeloos’. Dit initiatief was meteen een schot in de roos. Heel wat mensen met een beperking hebben gebruik gemaakt van deze service. Vooral de elektrische strandrolstoelen werden vaak ontleend.”

“Met ‘Zon, zee… Zorgeloos 2.0.’ zetten we nu in op het gebruik van volautomatische ‘Changing places’ in een aangepaste infrastructuur op het Bortierplein, met laagdrempelige toegang waar deze mensen een rustmoment kunnen inlassen of de accommodatie kunnen gebruiken om zich om te kleden of te douchen na een strandbezoek. Ook inwoners die een wandeling maken kunnen er terecht”, legt schepen Vandermeeren uit. “Wij zorgen voor een locatie, met toiletten, verzorgingstafels, tillift en privacyschermen. Via een online tool kunnen mensen een van de twee units gratis kunnen reserveren.”

Tijdens de zomermaanden zullen jobstudenten instaan voor assistentie. Buiten het zomerseizoen zijn de units onbemand toegankelijk, ook voor jonge mama’s die borstvoeding willen geven aan hun baby. Mensen kunnen ook een (elektrische) strandrolstoel ter plaatse ontlenen, ook tijdens de wintermaanden. Er is ook mogelijkheid tot begeleiden van transfers en wandelingen door jobstudenten en/of vrijwilligers tijdens de kleine vakanties.

Culturele routes

Het oprichten van de ‘Changing places’ in De Panne is een primeur voor de kust en voor heel Vlaanderen, maar daar stopt het niet. “Er verschijnt ook een toegankelijkheidsbrochure met informatie over toegankelijke toeristische, culturele en sportieve plaatsen, horeca en hotels, toegankelijke wandelingen…”, klinkt het. “In de toekomst volgt er een promotiecampagne met een logovermelding en wordt ook ingezet op toegankelijke fietsroutes, rolstoelvriendelijke culturele routes en worden het Wieltjespad en de toegankelijkheid tot bos en duinen gepromoot.”

Er zal worden samengewerkt met evenementen die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking zoals Parapanne Cycling Days.

Privépartner

De accommodatie zal worden gehuurd van een privépartner, die de installatie en aanpassing van het gebouw voor zijn rekening neemt. Het voorziene budget bedraagt 2.083 euro per maand, inclusief kosten behalve taksen, nutsvoorziening en onderhoud.

Schepen Vandermeeren hoopt om op 15 mei te kunnen openen, rond de opstart van de strandreddingsdienst.

(MVO)