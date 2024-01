De Panne wil belevingsponton bij Vijvers Markey: “Een plek voor iedereen, met of zonder beperking”

Tegen eind volgend jaar moeten de twee verouderde houten pontons bij de Vijvers Markey in Adinkerke vervangen zijn door een toegankelijk belevingsponton. Het gemeentebestuur van De Panne heeft nog een idee om de beleving in dat gebied op te krikken.

“De twee pontons zijn niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking en spelende kinderen kunnen te gemakkelijk in het water terechtkomen”, vindt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). Daarom ligt er een budget van 97.500 euro (btw niet inbegrepen) klaar om te investeren in een belevingsponton. De gemeente hoopt op een maximale subsidie van zestig procent. Het gaat in op een oproep van de provincie West-Vlaanderen om het ponton via WinVorm te laten realiseren. “We gaan voor een eenvoudige, houten constructie met een multifunctioneel karakter die past binnen de natuur die zo typerend is voor de Vijvers Markey. Zoveel mogelijk mensen moeten er kunnen genieten van de unieke locatie. Ook vissers zijn er welkom en het ponton kan ook de waterrecreatie stimuleren. De buurt krijgt inspraak in het ontwerp.”

Het gebied Vijvers Markey is niet alleen in trek bij wandelaars, maar ook bij kinderen die er kunnen ravotten en bij honden die er in een afgebakende zone vrij kunnen rennen. De gemeente wil het huis en de bijhorende grond van de vroegere oud ijzerhandel aankopen omdat het een ideale locatie zou zijn voor een zomerbar of sanitair.

(GUS)