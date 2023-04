De Panne opent rolstoelvriendelijke route “Wandelen op wielen”

Met de rolstoel of kinderwagen door het bos rijden is vaak een hindernissenparcours. Niet in De Panne, want daar hebben ze in het Calmeynbos de route ‘Wandelen op wielen’ geopend.

Het parcours start aan het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne in de Olmendreef, is vier kilometer lang en bestaat uitsluitend uit onverharde ondergrond die toch toegankelijk is voor alle soorten wielen: van rolstoel tot buggy en rollator. Wijlen Marcel Lassence is de bezieler. Als natuur- en wandelliefhebber kon hij de gemeente overtuigen om een wieltjespad aan te leggen. Op 24 juni 2021 vond de onthulling plaats van het Marcel Lassencepad, kort daarna overleed de man. Dat pad is nu herwerkt met medewerking van Dirk Blondé, die zelf in een rolstoel zit.

Dirk is voorzitter van de raad voor minder mobielen en maakte de gemeente attent op de aandachtspunten. De Panne zet volop in op toegankelijkheid. De gemeente heeft een speciale website ontwikkeld met alle plekjes waar iedereen kan genieten. Zo vind je er het toegankelijke sanitair, ontdek je waar je strandrolstoelen kan huren, waar je aangepast kan eten, drinken en overnachten. De informatie is gebundeld www.depanne.be/grenzeloosdepanne. (GUS)