De Panne maakt strand- en zeebeleving toegankelijker met eerste Changing Places in Vlaanderen

Een primeur voor de kust én voor Vlaanderen: donderdag werd de eerste Changing Places geopend in De Panne. Daarmee zet de kustgemeente in op een nóg toegankelijkere strand- en zeebeleving, een Grenzeloos De Panne dus.

Het lokaal bestuur De Panne zet volop in op een Grenzeloos De Panne door de opening van de Changing Places en de verderzetting van het project Zon, Zee … Zorgeloos. Hierdoor kan het bestuur mensen met een beperking meer ondersteunen in een toegankelijke strand- en zeebeleving.

Changing Places

Vanaf zaterdag 11 juni kan je in De Panne gebruik maken van de Changing Places (Pierre Bortierplein 10). Deze locatie biedt een gratis oplossing aan om in alle comfort naar het toilet te gaan, je te verversen of je om te kleden.

Er is meer ruimte, meer uitrusting en plaats voor iedereen die assistentie nodig heeft want voor mensen met bepaalde beperkingen voldoen de toiletten voor personen met een handicap niet. Het gaat om een mooi locatie, dicht bij zee, die onmiddellijk vakantie uitstraalt.

De faciliteiten die deze locatie ter beschikking heeft, zijn een toegankelijk toilet, twee verzorgingsruimtes met hooglaagbed, een plafond-tillift, douches en een wachtruimte.

© Carels

Beide ruimtes werden aangepast aan de noden voor mensen met een beperking, waarbij de ene unit vooral gericht is op mensen met een lichtere beperking en de andere unit maximaal kan benut worden door mensen met een zwaardere beperking.

Daarnaast kan je Changing Places herkennen aan de gemakkelijke, toegankelijke ligging (aangeduid met het logo), de faciliteiten, de aangename omgeving met goede verlichting, desinfectiesysteem en antislipvloer en alle ruimte voor iemand met een handicap en tot twee eigen assistenten of zorgverleners.

Geen eindpunt

De creatie van de Changing Places zijn geen eindpunt voor het lokaal bestuur, maar vormt net de start van een veel groter project: Grenzeloos De Panne. Met Grenzeloos De Panne wil de kustgemeente veel verder gaan: iedereen mag meegenieten van zee, strand en al het ander moois dat de gemeente te bieden heeft.

Zo werd er ook een aangepaste brochure uitgegeven, gericht op bezoekers met een beperking en die informeert over toegankelijke horecagelegenheden, sanitair, activiteiten … In de toekomst wordt ook werk gemaakt van aangepaste wandel- en fietsroutes en meer aangepaste evenementen. Vorig jaar werd al gestart met het project Zon, Zee … Zorgeloos, want iedereen verdient vakantie!