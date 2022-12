De Panne krijgt label pleegzorggemeente

De Panne mag het officiële label van pleegzorggemeente ontvangen. Pleegzorg West-Vlaanderen overhandigde het label om de inzet waarmee het lokaal bestuur zich engageert voor pleeggezinnen te bezegelen.

De Panne profileert zich als een warme en kindvriendelijke gemeente, die kansen geven en grijpen stimuleert. Het lokaal bestuur ondersteunt Pleegzorg om het maatschappelijk draagvlak te vergroten zodat alle kinderen die niet (meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving. Het bestuur doet dit onder andere door pleeggezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen, toegang te geven tot bepaalde kortingen…

In De Panne zijn er momenteel acht pleeggezinnen die instaan voor de zorg van elf pleegkinderen en één (jong)volwassenen met een beperking. Er zijn nog andere initiatieven in De Panne waarin pleegzorg centraal staat. Zo schenkt de Ronde Tafel De Panne jaarlijks een bedrag aan Pleegzorg West-Vlaanderen.

“Heel veel kinderen in onze provincie wachten op de warmte van een gezin, momenteel staan er zo’n 230 op een wachtlijst. Er is dus dringend nood aan extra pleeggezinnen. Daarom willen wij als lokaal bestuur pleegzorg ondersteunen, sensibiliseren en stimuleren waar we kunnen, om zo de vele kinderen en jongeren een toekomst te helpen bieden in een stabiele thuissituatie. Wij zijn immers een bestuur met een hart voor de mensen”, zegt Michèle Vandermeeren, schepen van Sociale Zaken.

“In De Panne zijn een aantal pleeggezinnen actief en zij verdienen de steun van het lokaal bestuur. Met het label pleegzorggemeente engageren we ons om deze gezinnen beter te ondersteunen en de mogelijkheden tot pleegzorg beter te communiceren aan onze inwoners. Elk kind verdient immers een warme thuis”, vult burgemeester Bram Degrieck aan.

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor iedereen die (niet) meer thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. In West Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 1.000 pleeggezinnen, samen vangen zij meer dan 1.400 kinderen en (jong)volwassenen met een beperking op.