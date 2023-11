De Panne krijgt label ‘Baanbrekende Werkgever’: “Geëvolueerd van kneusje uit de Westhoek tot moderne en aantrekkelijke werkgever”

Met een modern en vernieuwend mensgericht personeelsbeleid en duurzaam mobiliteitsbeleid onderscheidt De Panne zich duidelijk als werkgever. Daarvoor krijgt het als organisatie nu het label ‘Baanbrekende Werkgever’, een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat.

HKA

Het lokaal bestuur zet al langer in op een efficiënte, moderne en aantrekkelijke organisatie. Onder het credo ‘HKA’ (Het kan Anders) werd in 2020 een veranderingstraject geïnitieerd. Bij alles wat de organisatie doet, staat de klant centraal. De Panne zet in 2024 verder in op het welzijn van zijn medewerkers via verschillende initiatieven.

In 2023 werd het arbeidsreglement herschreven tot een gebruiksvriendelijk document met daarin heel wat welzijnsonderwerpen zoals een vernieuwd re-integratiebeleid, telewerk, fietslease, deconnectie en een agressiebeleid. Flexwerken wordt vanaf 2024 in het grootste deel van de organisatie de norm. Medewerkers kunnen autonoom hun werk inplannen mits het respecteren van de geldende teamafspraken. Om het nieuwe arbeidsreglement te implementeren volgen er sessies voor de leidinggevenden rond teamafspraken en gesprekstechnieken. In de workshop ‘Sterk team’ leren teamleden elkaar beter kennen en beter samenwerken door gemeenschappelijke doelen te benoemen. In de ‘Projectclub’ leren medewerkers van elkaar inzake projectwerking.

Medewerkers krijgen de waardering die ze verdienen. Dit doet het bestuur onder andere door de teams in de kijker te plaatsen via alle mogelijke communicatiekanalen. Last but not least worden initiatieven die vanuit de medewerkers zelf komen graag ondersteund, zoals activiteiten die collega’s zelf na de werkuren organiseren.

“Grote mijlpaal”

Gregory Brunin, HR-manager: “Het certificatietraject om het certificaat Baanbrekende werkgever ’24 te verkrijgen is een intens traject. Team HR ging op regelmatige basis in overleg met andere lokale besturen om van elkaar te leren. Zo werd het plan van aanpak om te werken aan leiderschap en welzijn afgetoetst. We werden geïnspireerd door andere praktijkvoorbeelden en konden ook de andere aanwezige besturen inspireren met ons HR-verhaal.”

Burgemeester Bram Degrieck: “Het behalen van dit belangrijke label is een grote mijlpaal in de aanzienlijke hervorming van onze administratie. Van kneusje uit de Westhoek is ons bestuur geëvolueerd naar een moderne en aantrekkelijke werkgever. Onze algemeen directeur heeft daar een belangrijk aandeel in, maar deze erkenning is het resultaat van teamwork van vele mensen. Ik ben bijzonder trots op deze erkenning, voor mij is dit de belangrijkste verwezenlijking tijdens deze legislatuur. Misschien minder direct zichtbaar, maar onze inwoners, ondernemers, tweedeverblijvers en bezoekers zullen daar in de toekomst de vruchten van plukken.”

Dat het geluk in De Panne ook op de werkvloer zit, tonen ze in een leuke video: