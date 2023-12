De Panne installeert Gemeentelijke Erfgoedraad

Het lokaal bestuur heeft tijdens een eerste vergadering een nieuw adviesorgaan, specifiek voor erfgoed, met name de ‘Gemeentelijke Erfgoedraad’ (GER) officieel geïnstalleerd. Een goed erfgoedbeleid waarbij burgerinspraak en -participatie een speerpunt zijn, werkt immers verbindend, leidt tot een sterker sociaal weefsel, en biedt een culturele, toeristische en economische meerwaarde.

Na een openbare oproep konden zowel Pannenaars als niet-inwoners die een aantoonbare band hebben met de gemeente en deskundig zijn op erfgoedvlak, zich kandidaat stellen voor de nieuw op te richten Erfgoedraad. Er werden 18 personen weerhouden om in de raad te zetelen als stemgerechtigd lid op basis van hun motivatiebrief en affiniteit met het onroerend, roerend en/of immaterieel erfgoed van De Panne. Verder bestaat deze GER uit een aantal niet-stemgerechtigde leden, waaronder Nicolas Luyssen (schepen voor Erfgoed), Bart Rutten (directeur Recreatie & Ondernemen lokaal bestuur) en vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad. Geert Vanthuyne, medewerker Erfgoed lokaal bestuur, werd als secretaris aangesteld. Op de kennismakingsvergadering werd de programmatie rond erfgoed voor 2024 voorgesteld.

Adviezen

Tot de taken van de Erfgoedraad behoort onder meer het uitbrengen van adviezen over het beleid inzake onroerend, roerend en immaterieel erfgoed, op vraag van de gemeente of op eigen initiatief, samen met de gemeente het erfgoedbeleid inhoud en vorm geven, en overleg en samenwerking tot stand brengen tussen alle betrokkenen in het erfgoedveld. De GER zal ook adviseren bij initiatieven om het erfgoedbeleid en de erfgoedbeleving dichter bij de bevolking te brengen. Dit kan door historische tentoonstellingen, lezingen, door deelname aan Erfgoeddag, Open Monumentendag, Bunkerdag, Open Kerkendagen, Archeologiedagen… Bovenaan de agenda van de GER staat de verdere ontsluiting van Domein Cabour, de Dumontwijk en atelierwoning Le Chalutier, de opwaardering van het funerair erfgoed en de valorisatie van het reuzenpatrimonium. Samen met Viertoren (intergemeentelijke samenwerkingsverband) zal er ook aandacht worden besteed aan het vastleggen van getuigenissen voor het nageslacht en de verdere input in de beeldbank De Panne verbeeldt.

Continuïteit

Schepen Nicolas Luyssen: “Het gaat over ons verleden en onze tradities. Met de oprichting van deze raad is het niet enkel de bedoeling om te adviseren, het is ook onze betrachting om mensen te mobiliseren en te enthousiasmeren rond diverse dossiers. Het is de bedoeling dat het lokaal bestuur als regisseur alles in kaart brengt, vrijwillig initiatief ondersteunt en waakt over de continuïteit.” (MVO)