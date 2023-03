De Panne huldigt prinsen en prinsessen carnaval en kijkt uit naar stoet

Het is een jaarlijkse traditie: de huldiging van alle prinsen en prinsessen carnaval. Door de coronajaren werden ook de keizers en keizerinnen van de voorbije twee jaar in de bloemen gezet. Dit is het prinselijk gezelschap van dit jaar: Antoine Vandendriessche (seniorenprins), Yvette Bauden (seniorenprinses), Lucas Degryse-Ryckman (jeugdprins De Panne), Kiara Dake (jeugdprinses De Panne), Matteo Vandenbilcke (jeugdprins Adinkerke) en Luna Degryse-Ryckman (jeugdprinses Adinkerke). Die van de voorbije twee jaar waren: Joseph Van Laer (seniorenkeizer 2021), Jill Demeester (jeugdkeizerin De Panne 2021), Cathérine De Paepe (seniorenkeizerin 2022), Liam Dake (jeugdkeizer De Panne 2022), Liam Degryse-Ryckman (jeugdkeizer Adinkerke 2022) en Elise Arnoys (jeugdkeizerin Adinkerke 2022). De carnavalsstoet in De Panne vindt op zondag 26 maart plaats. Van 25 maart tot 2 april is er ook carnavalskermis op de Markt in De Panne. (GUS/foto Gemeente De Panne)