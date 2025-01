De nieuwjaarswens vanRobbe Beeckaert: “Een jaar vol avontuur en schaterlachjes”

“Mijn wens voor 2025? Een jaar waarin we met Chiro Pimpernel kunnen genieten van vogelnestjes met nóg meer gehakt en minder ei, waarin we opnieuw een bende enthousiaste Chiroleden mogen verwelkomen én een fuif organiseren waarbij het opkuiswerk de dag nadien plots al gedaan blijkt door mysterieuze kaboutertjes”, lacht Robbe Beeckaert (21) van Chiro Pimpernel. “Zet alvast in je agenda: Bar Canard, zaterdagavond 1 maart”, zegt de jongeman uit Reninge. “Op mijn bucketlist staat eindelijk die tafel repareren die sinds 2022 wankelt alsof ze een kater heeft. En misschien een wereldrecord: ‘snelst een tent opzetten terwijl 15 kinderen tegelijk vragen waar de toiletten zijn.’ Ik wens iedereen een jaar vol avontuur, schaterlachjes en nét dat tikkeltje meer zottigheid dan vorig jaar.”