De Netzak opent de deuren op nieuwe locatie in hartje Veurne

Na wekenlang poetsen, schilderen en verhuizen was het eindelijk zover… In de Sporkijnstraat, op een boogscheut van de Grote Markt in Veurne, gingen de deuren van de sociale winkel De Netzak officieel open. Daar zijn zowel het vrijwilligersteam van De Netzak en de kwetsbare mensen die er terechtkunnen voor kleding, voeding, speelgoed, klein huishoudelijk materiaal… heel blij mee.

Op de oude locatie in de Daniël Dehaenelaan barstte De Netzak uit zijn voegen. “Toen zich de opportuniteit voordeed om te verhuizen naar het oude kantoor en de thuiszorgwinkel van de Christelijke Mutualiteit (CM) in de Sporkijnstraat, hebben we die kans met beide handen gegrepen,” zegt Bart Verhamme, voorzitter van De Netzak vzw. “De oppervlakte hier is zowat het dubbele van wat we vroeger ter beschikking hadden. We hebben hier voeding en kleding opgesplitst, zodat we alles veel overzichtelijker kunnen aanbieden. In de lokalen waar zich de CM-kantoren bevonden, wordt nu alle voeding aangeboden: verse groeten en fruit, conserven, kant-en-klare gerechten… Iedere bezoeker wordt persoonlijk begeleid door iemand van onze medewerkers. In de oude fietsbib is de kleding ondergebracht, de eerste verdieping is bedoeld als stockageruimte. Jammer genoeg stellen we vast dat alsmaar meer mensen geconfronteerd worden met financiële problemen, een nasleep van de coronapandemie, de huidige energiecrisis… Momenteel krijgen we op donderdag gemiddeld een 100-tal mensen over de vloer die zijn doorverwezen door de Sociale Dienst, het CAW, CLB, Covias, Vondels, Kind en Gezin… Eigenlijk gaat het dan om een 300 tot 350 mensen, want van die 100 personen zijn een aantal alleenstaanden, maar ook gezinnen met kinderen. Een nieuwe groep, de Oekraïense vluchtelingen, heeft voor een stijging van zo’n 15% gezorgd. Omdat het voor ons niet meer haalbaar was om iedereen op donderdagnamiddag te laten komen, hebben we voor de Oekraïners een extra dag ingelast, op zaterdagnamiddag.”

Voor de werking van De Netzak zet zich een team in van een 35-tal vrijwilligers. Dat doen ze allemaal belangeloos, hoewel er heel wat komt bij kijken en ze ook fysiek flink de handen uit de mouwen moeten steken. “Er moet voortdurend worden gesorteerd, rekken gevuld, wat ons wordt geschonken door voedingsbedrijven en warenhuizen uit de regio moet worden afgehaald”, legt Bart uit. “Dankzij de inzet van al die vrijwilligers en bedrijven, de solidariteit van scholen, serviceclubs en particulieren, kunnen we het leven van mensen in een moeilijke financiële periode toch iets draaglijker maken.”