De Mooimakers gaan opnieuw maandelijks op pad

De Kortrijkse Mooimakers gaan vanaf nu opnieuw één keer per maand op pad om Kortrijkse wijken schoon te vegen. De eerste actie is op 19 februari op Overleie. In de komende maanden is het de beurt aan Bissegem, Marke, de Kortrijkse wijk Sint-Jan en Aalbeke.

Kortrijk telt 118 Mooimakers, een gevarieerde groep van vrijwilligers die maandelijks onder de noemer Kortrijk Kraaknet wijken en straten in de stad Kortrijk proper houdt. Mooimakers, dat zijn Kortrijkse scholen en verenigingen, maar evengoed inwoners die op individuele basis de stadsdiensten een handje helpen door hun eigen straat of omgeving net te houden. Daarnaast zijn er ook 19 glasbolmeters en -peters. Zij engageren zich om in hun buurt en omgeving een van de 50 glasbollen proper te houden.

Operatie Proper

Dankzij deze mannen en vrouwen zwerft er minder afval in de straten, natuur en deelgemeenten. Ze doen dat gratis en worden voorzien van een grijptang, hesje, vuilniszakken en een drankje nadien. De scholen doen mee aan de actie Operatie Proper. Zij maken hun omgeving proper en de school krijgt daarvoor een kleine toelage. Nieuwe vrijwilligers blijven welkom. Ook wie peter of meter van een glasbol wil worden, mag zich melden bij Imog. De Mooimakers mochten samen met de burgemeester op de foto. “Ook in 2023 zorgen ze weer voor een aangenamere stad en gezondere leefomgeving. Bedankt allemaal”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).