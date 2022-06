De molen heeft zijn wieken terug

De wieken van de Hubertmolen in Wenduine zijn terug, na een restauratie. De wieken werden er in 2017 afgehaald en zijn nu voor de tweede keer in nog geen dertig jaar gerestaureerd. Ook de binnenzijde van de molen werd aangepakt. De gemeente kon daarvoor een beroep doen op een overheidssubsidie.

De Hubertmolen, op de hoek van de Ringlaan en de Leopold II-laan, is een authentieke graanmolen uit 1880. Hij werd gebouwd door de familie Hubert, een bekend molenaarsgeslacht in het Vlaamse kustgebied. “De familie had verschillende molens in de ruime regio”, weet burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). In Bredene had de familie er zelfs drie.

In 1879 kreeg Jan Hubert de toestemming om op zijn eigen grond, die hij twee jaar eerder had gekocht, een molen te bouwen. Die was uiteindelijk klaar in 1880 en bleef vijftig jaar in gebruik. In 1934 viel de molen definitief stil. De laatste molenaar die er aan het werk was, was nakomeling Theofiel Hubert. In opdracht van de Duitse bezetter werden de wieken tijdens de Tweede Wereldoorlog al eens van de molen gehaald. Na de oorlog werd de molen in ere hersteld en samen met de bijbehorende huisjes in 1946 als landschap geklasseerd.

In het voorjaar van 1990 raakte de molen echter zwaar beschadigd door een storm. Daarom droegen de toenmalige eigenaars de molen in 1993 over aan de gemeente De Haan, voor één symbolische euro. Nog in datzelfde jaar werd de Hubertmolen opgenomen in de lijst der beschermde monumenten, en in de daarop volgende jaren werd hij gerestaureerd. Dat was immers de voorwaarde bij de overdraging. De molen kreeg toen nieuwe wieken. Het zijn die wieken die nu gerestaureerd werden.

Uitstel gevraagd

“De wieken hadden in principe al geplaatst moeten zijn in het najaar van 2021”, zegt de burgemeester. “De molenbouwer vroeg echter uitstel. Door het tekort aan personeel en door problemen met de levering van het juiste hout, kreeg hij de opdrachten – ook voor andere gemeenten – niet afgewerkt. Net zoals de as en de tandwielen, zijn de wieken helemaal in hout gemaakt, om het authentieke karakter te behouden. Met de terugplaatsing van de wieken kunnen de inwoners en iedereen die onze badplaats bezoekt de molen opnieuw in volle glorie aanschouwen.”

Zo zag de molen eruit in 2013. © Jürgen de Witte

De gemeente vroeg voor de restauratiewerken een subsidie aan bij de Vlaamse overheid. Er werden twee onderhoudspremies toegekend – voor de buiten- en binnenwerken – voor een totaalbedrag van 35.160 euro. De werken aan de molen hebben 66.537,90 euro gekost.