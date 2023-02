De Misthoorn wil jongeren sensibiliseren over dementie

Ingelmunster is een dementievriendelijke gemeente. Net zoals ieder jaar organiseert thuisbegeleidingsdienst De Misthoorn in het najaar – naar aanleiding van Werelddag Dementie – op 21 september een gemeentelijke sensibiliseringsactie rond dementie.

Het taboe rond dementie en het aantal misverstanden en het onbegrip tegenover mensen met dementie en hun families, zijn nog steeds heel groot. Dit jaar wilde het team de jeugd mobiliseren en – via een lespakket en spelletjes – dementie bespreekbaar maken. Alle leerlingen van het derde en/of vierde leerjaar van de plaatselijke scholen kregen bezoek van de medewerkers van de Misthoorn. De les werd gestart met een informatieve en interactieve voorstelling over dementie.

Verteltas

Aansluitend werd de theorie toegepast in spelvorm. De spelletjes komen uit de verteltas, een instrument dat werd ontwikkeld door expertisecentrum dementie Sophia en Foton. Daarna kwamen de kinderen langs in het woon-zorgcentrum, dagcentrum en centrum voor kortverblijf van wzc Maria Rustoord voor een activiteit met verschillende bewoners en gebruikers.

Het project werd als een succes ervaren. De kinderen waren heel enthousiast en toonden een grote medewerking. Ze leerden hoe je best omgaat met mensen met dementie, wat reminiscentie is en leerden de mascotte Joop de Zakdoekknoop kennen. De Misthoorn bedankt iedereen die meehielp om dit project tot een goed eind te brengen. “Een speciaal woord van dank gaat uit naar de leerlingen, de leerkrachten en de directeurs van de scholen, voor hun groot enthousiasme en interesse. Ook de directie, de medewerkers en bewoners van het woon- en zorgcentrum Maria Rustoord willen wij bedanken voor de goede samenwerking en ondersteuning bij de organisatie van de activiteiten”, zeggen de verantwoordelijken. Dit jaar organiseert de Misthoorn een escapegame dementie voor volwassenen. De actie zal plaatsvinden in de week van 10 tot 17 oktober. Meer info volgt nog.

Thuisbegeleiding

De Misthoorn is een thuisbegeleidingsdienst dementie in de gemeente Ingelmunster. Iedereen die betrokken is bij iemand met geheugenproblemen of dementie kan bij hen terecht voor een individuele begeleiding of ontmoeting met lotgenoten. De medewerkers Bieke Ryckbosch, Elke Vandamme en Mélanie Vanderbeke zijn te bereiken via 0490 49 22 90.

Info: www.demisthoorn.be.