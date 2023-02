De meest romantische plekjes West-Vlaanderen (volgens huwelijksfotografen)

Op 14 februari vieren we opnieuw het feest van de liefde. Dé dag voor een romantisch kiekje met je lief. Maar waar neem je die best? Wij vroegen het aan vijf West-Vlaamse huwelijksfotografen.

Inspiratie nodig voor Valentijn? Wij geven de favoriete plekjes mee van huwelijksfotografen in onze provincie:

1. Schipgatduinen in Koksijde

Cedric Depraetere uit Heestert is verzot op de Schipgatduinen in Koksijde. © Cedric Depraetere

Cedric Depraetere (32) uit Heestert bij Zwevegem is sinds 2019 freelance fotograaf en focust zich met zijn bedrijfje Momentum op huwelijks-, event- en concertfotografie, waarbij hij ook experimenteert met sportfotografie. Een van zijn favoriete stekjes is de Schipgatduinen in Koksijde. “Ik kreeg de tip door van een collega-fotografe, die mij wees op een prachtig authentiek stukje duinen waarbij je een mooi zicht op de zee hebt, met amper hoogbouw. Een stukje België dat eerder aanvoelt als het buitenland.”

Info: www.cedricdepraetere.be

2. Transfo in Zwevegem

“Het is een misvatting dat ruimtes als Transfo geen intieme of indrukwekkende beelden kunnen opleveren”, aldus fotografe Jozefien. © Jozefien Eggermont / Fotografie Eggermont

“Op het eerste gezicht lijkt Transfo in Zwevegem misschien geen romantische plek, maar als fotograaf is het echt een cadeautje. Industrieel en strak met hoge ruimtes en een knappe lichtinval… het is een misvatting dat je er geen intieme beelden kan maken.” Jozefien Eggermont (34) weet waarover ze spreekt. Oorspronkelijk ging ze met haar vader Piet mee als materiaaldrager, maar gaandeweg nam ze ook haar fototoestel bij de hand. Al een aantal jaar is ze freelance fotograaf in bijberoep. “Heel tof om te doen, want mijn vader en ik hebben elk een andere blik en stijl, wat vaak verrassende resultaten oplevert.”

Info: www.fotografie-eggermont.be

3. Kunstkerk Bossuit

“Met uitzondering van de locals zijn er niet zoveel mensen die deze plek kennen”, aldus Fee. © Fee Wydaeghe – Atelier Coquette Fee Wydaeghe / Atelier Coquette

“Een van mijn favoriete plekken is de kerk in Bossuit (de Sint-Amelbergakerk in Avelgem, red.), een dankbare locatie als fotograaf”, aldus Fee Wydaeghe, die al sinds 2017 fotografe is en dat combineert met de job van logopediste. “Niet veel mensen los van deze in de buurt kennen deze locatie en het is er altijd rustig. Maar evengoed is een weiland langs een wandelroute in Anzegem een voltreffer. Met bos en open vlaktes kan je veel kanten uit.”

Info: www.atelier-coquette.be

“Brugge biedt heel wat mogelijkheden”, dixit fotograaf David Deman. © David Deman

David Deman (33) uit Oostkamp, huwelijksfotograaf sinds 2015, wordt ook regelmatig geboekt door buitenlanders om hun verloving vast te leggen. “Het oude stadsgedeelte van Brugge is daarbij een veelgevraagde setting. Meestal stel ik de Bonifaciusbrug voor, een heel idyllisch plekje. Druk ook, ja. Daarom probeer ik het zo vroeg mogelijk te doen op de dag. Soms is de vrouw totaal niet op de hoogte en sta ik daar toevallig als toerist. Ook de Koningsbrug is een populaire plek.”

Info: www.daviddeman.be

Sinds 2019 is Alex Vandenbroeck (46) uit Torhout fulltime huwelijksfotograaf. “Als klanten een bosrijke omgeving wensen, dan is Kasteeldomein d’Aertrycke in Torhout altijd een goed idee. Eigenlijk is die plek het hele jaar door een aanrader, maar vooral in de herfst is het heel tof met al die kleuren. Het grote voordeel is dat je dicht tot aan je locatie kan rijden met je fotomateriaal en dat je er veel kanten mee uit kan: mooie dreven en open grasvelden. Zelfs bij minder weer. Ook de houten steigers aan de duinen tussen Bredene en Wenduine zijn een persoonlijke favoriet.”

Info: www.alexvdb.be