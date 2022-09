De Mazoutstokers uit Ruiselede pakken weer uit met truckshow met 170 vrachtwagens

Op zaterdag 17 september leiden alle wegen weer naar de Industriestraat in Ruiselede. Verwacht je aan een imposante beleving met glimmende trucks, leuke toeters en sympathieke chauffeurs met het hart op de juiste plaats.

In 2019 organiseerde de driversclub ‘De Mazoutstokers’ voor het eerst een fantastische showdag, een benefiet voor Eveline, nu vier jaar. Ze was kankerpatiënt, maar gelukkig is het meisje inmiddels genezen verklaard. Halfjaarlijks zijn er medische consultaties en wordt Eveline nauwlettend opgevolgd. “Toen mochten we ruim duizend bezoekers verwelkomen en namen meer dan 170 truckers aan onze show deel. De totale opbrengst van die heuglijke en hartverwarmende dag, 23.000 euro, ging integraal naar dat goede doel, de materiële steun voor het zieke meisje Eveline”, klinkt het bij de organisatie.

Jonas Callens (31) uit Ingelmunster was en is nu ook weer de drijvende kracht achter het initiatief. Heel wat activiteiten gaan die dag overigens door in de loods en het magazijn van zijn bedrijf. Jonas is zaakvoerder en eigenaar van het bedrijf Terraca met een vijftal bulkwagens. Zijn bedrijf specialiseert zich in het transport en aanbrengen van daktuinsubstraat, maar ook lava, kleikorrels en grint. Maar alle lof zwaait hij meteen weg. “Het is allemaal teamwork van ‘De Mazoutstokers’, zo’n dertig enthousiaste mensen en truckbestuurders.” Jens Verstraete, Sam Delmeiren, Jonas Callens en John Bekaert zijn vier voortrekkers van die club. Ze vertellen dat editie twee nog meer impact zal hebben dan de primeur in 2019.

Openbare veiligheid

“De openbare veiligheid is primordiaal. Nu zal het publiek maar toegelaten zijn vanaf 16 uur. We willen gevaarlijke situaties vermijden. Zo’n 200 wagens zullen er geparkeerd staan, net als de vorige keer. Vanaf 18 uur kunnen de bezoekers genieten van maar liefst drie muziekbands, gevolg door een dj-set en een afterparty. Er zijn food- en non-food kraampjes en verkoop- en demostandjes, waaronder voor belettering, kuisproducten voor trucks en koetswerk, miniatuurmodellen en nog heel wat in associatie met de grote lichtshow. De organisatie gaat nu door onder de mooie titel ‘Benefiet 2022’ en de opbrengst gaat integraal naar ‘De Kade’, een onderdeel van Spermalie, een school voor jongeren met autisme, een visuele beperking, een auditieve beperking en/of een spraak- en taalontwikkelingsstoornis.”

Lof van de politie

“Het oproepen tot deelname verloopt vrij vlot en vol ‘goodwill’ en edelmoedigheid. De chauffeurs zijn warme collega’s en vrienden. Ze kennen mekaar allemaal en vormen een hechte groep. Solidariteit en hulpvaardigheid zijn het mantra. Elke truckshow is voor een goed doel. Er is geen sprake van eigenbelang. Nu ook, elke camion is welkom. Na vorige editie kregen we unaniem lof van de politie en de lokale overheid over het verloop en de aspecten veiligheid en properheid van het gebruikte domein. Op dat elan gaan we onversaagd verder met onze groep van zowat 60 medewerkers. En wat zo lief en vertederend is: heel wat ouders van kinderen van ‘De Kade’ komen meehelpen bij de organisatie op 17 september. Allemaal samen. één grote solidaire familie: de truckers en hun gezinnen, wij als organisatie, de bezoekers en de doelgroep. En nu nog hopen op mooi weer. De promotie breiden we ook gevoelig uit. De omliggende straten worden ingelicht via flyers en we voeren campagne op Facebook. Vanaf 14 uur zal de Industriestraat hermetisch afgesloten zijn voor autoverkeer, want dan is de grote intocht van toeterende trucks al volop bezig.

De volledige show, waaronder de optredens en het lichtspektakel, is volledig gratis te beleven vanaf 16 uur. Info: 0473 38 33 99 of info@terrraca.be.