De Masselus-dynastie: meer dan 125 jaar zelfstandig ondernemen: levenswerk van moeder Blanche

Onlangs vond de heropening plaats van de totaal vernieuwde en gemoderniseerde AD Delhaize langs de Ieperseweg. Het hele verhaal begon al in 1896 in Ieper, met de stamvader Camille Battheu en later zijn dochter Blanche, die getrouwd was met Julien Masselus.

“In het Expojaar 1958 kwamen twee mannen van de keten Priba polsen bij mijn moeder Blanche, of ze van haar textielwinkel geen supermarkt ‘Unic’ wilde maken. Moeder was onmiddellijk overtuigd, maar vader had het er moeilijk mee omdat hij lid was van ‘Handel en Neringen’, de middenstandsvereniging. Maar moeder stelde hem voor de keuze: de vereniging of de toekomst van onze kinderen”, vertelt Bernard Masselus. “Sowieso zouden er toch supermarkten bijkomen en belangrijk voor ons: we zijn altijd zelfstandige en middenstander gebleven, wat voor sommige collega’s niet duidelijk was. In november 1958 startten we in de Ieperstraat (nu het Kruidvat, red.) met ons ‘moederhuis’: de Ballon-Unic.”

Stevige ketting

In 1961 werd een ‘eerste kind’ geboren: de Ballon in Ieper. “Na enkele jaren barstte de winkel in de Diksmuidestraat uit z’n voegen, en we verhuisden in 1969 naar het Vandepeereboomplein, waar we de oppervlakte konden verdubbelen. Ook in Poperinge was er nood aan expansie. Gezien we geen voldoende ruimte vonden in de stad, durfden we het aan langs de Ieperseweg, in 1970, een derde Unic te openen in een voormalig meubelmagazijn. Zo werd het tweede kind geboren en er volgde nog een derde toen we in Zonnebeke nog een vierde Unic-warenhuis openden”, vervolgt Bernard.

We spelen in op de verwachtingen van onze klanten

Al die jaren hebben de kinderen Jean-Jacques en Cecile, Ghislain en Suzy, Charlotte en Willy, Christiane en Freddy, Bernard en Lena en niet te vergeten mama Blanche – die pas op haar 85ste met pensioen ging – deze vier supermarkten eensgezind uitgebaat. Deze stevige ketting werd spijtig genoeg onderbroken, toen de oudste broer Jean-Jacques op 60-jarige leeftijd in 1992 overleed.

“De familie Masselus besloot haar supermarkten over te laten, aangezien de meeste broers en zusters pensioengerechtigd waren. Onze zaak in de Ieperstraat was al in 1996 overgelaten. Kleinzoon Bart en echtgenote Lieve namen Unic Zonnebeke over”, zegt Bernard.

Voortzetting

De familie Masselus-Vitse voelde zich nog te jong om te rentenieren. Op hun beurt wilden ze ook zorgen voor de toekomst van hun kinderen. In april 1999 startten Bernard en echtgenote Lena Vitse, samen met Ann en Jurgen – twee van hun vier kinderen – een nieuwe AD Delhaize op langs de Ieperseweg in Poperinge. En dat bleek een succes, want in 2005 moest al flink uitgebreid worden. Moeder Blanche, die zo gelukkig was met de voortzetting van haar levenswerk, overleed in 2004 op 99-jarige leeftijd.

2008 is opnieuw een mijlpaal in de familiegeschiedenis: dochter Ann en zoon Jurgen nemen de fakkel over en proberen op hetzelfde elan als de vorige generaties door te gaan. In 2009 kwam er een winkel in Diksmuide, en in 2013 een totale remodelering in Poperinge.

Modernisering

Nu, in 2022 werd de supermarkt langs de Ieperseweg opnieuw totaal vernieuwd en gemoderniseerd. “Onze vernieuwde winkel speelt in op de verwachtingen van onze klanten”, zeggen Ann en Jurgen Masselus. “Met ons nieuwe logo ‘For Foodies’ doorheen alle versafdelingen wilden we ons ambachtelijk karakter nog meer laten uitkomen in een volledig transparante verpakking met betere houdbaarheid. In de afdeling traiteur zijn er een pak nieuwe gerechten en componenten te ontdekken”, vertelt Ann Masselus.

“De sushiliefhebbers vinden hun gading in de stand waar we dagelijks ter plaatse verse sushi en pokebowls maken. De bakkerij-afdeling is uitgerust met rijskasten en ovens waarin de hele dag door ter plaatse vers brood, pistolets en koeken worden afgebakken”, vult broer Jurgen aan. “Een nieuw assortiment ‘Dierendonck’-producten is te vinden in de slagerij, naast ons bekende ruime gamma kwaliteitsvlees. Er is ook een ‘korte toer’ voorzien in de winkel (broodjes/salades/koude drankjes) en snel afrekenen aan de quickscan kassa’s”, besluiten Ann en Jurgen.

De winkel is nog op zoek naar vaste medewerkers, flexijobbers en studenten. Solliciteren kan via superplanner.eu/adpoperinge/login.asp.