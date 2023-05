De Lustige Slijters spelen tien keer nonnenkomedie ‘Nondedju’

De Koninklijke Rederijkerskamer De Lustige Slijters eindigt haar speelseizoen niet in mei, maar in juni. Dat doet het toneelgezelschap met ‘Nondedju!’, een komedie van de Kapelse auteur Jack Staal.

Het stuk, in het Theatercentrum in de Poststraat 15, neemt zijn publiek mee in de leefwereld van zes nonnen, een tuinman en zijn zoon in een klooster, van de Arme Klaren, ergens in Vlaanderen. De nonnen kampen met een nijpend tekort aan nieuwe roepingen. Groot is hun vreugde als een jong zieltje zich aanbiedt als novice om de orde te vervoegen. Nog groter echter is de verbazing wanneer ze de ware reden achter die nieuwe roeping vernemen. Al gauw laaien de gemoederen hoog op en blijkt het goed te zijn dat de zusters ook twee mannen in hun midden hebben. Waar zal dit ‘nondedju! eindigen?

De voorstelling zit alleszins vol met hilarische momenten. Regisseur is Bruno Vansteenkiste, actrices en acteurs zijn Heidy Cottyn, Laurence Fleurent, Annelies Gheysen, Christ Hellebuck, Delphine Hellebuck, Manon Hiltrop, Rune Seys en Mathieus Simons. De voorstellingen vinden plaats op 2, 3, 4, 9, 10, 14, 16, 17, 18 en 23 juni. Op zondag start de voorstelling om 18, op alle andere dagen om 20 uur. In de pauze kun je terecht in de openlucht zomerbar in de tuin van het centrum. (AV)

Info en reservaties (tickets à 10 euro) via www.delustigeslijters.be of 056 20 43 22.