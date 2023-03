De Lustige Lijnvissers winnen laatste Amigos de Compostela-quiz

In Den Tap verzamelden dertig quizploegen voor de laatste quiz van de Amigos de Compostela, zeven koersvrienden die in 2010 de uitdaging aangingen om van Bikschote naar Santiago de Compostela te fietsen. Daarna volgden nog twee epische fietsreizen, maar deze van komende zomer wordt de laatste.

In 2010 fietsten Günther Aernoudt, Wim Vandamme, Herold Vanacker, Ronny Vanderhaeghe, Bart Vlamynck, Kurt Schoorens, Filip Deltour en Yvan Depouvre 2.000 km van Bikschote naar Santiago de Compostela. Vijf jaar later herhaalden ze – behalve Ronny – dat huzarenstukje, maar dit keer richting Rome en in 2019 nog eens naar Barcelona. Op 21 juli kruipen ze opnieuw op de tweewieler.

1.000 km in zeven dagen

“We gingen normaal van Venetië naar Napels fietsen, maar door omstandigheden zijn we genoodzaakt om dichter bij huis te blijven”, zegt Günter Aernoudt. “We vertrekken vanuit Bikschote naar Waterloo, vandaar gaat het vervolgens richting Groothertogdom Luxemburg, Monschau, Venlo, Utrecht, Antwerpen en terug naar Bikschote, goed voor een goeie 1.000 kilometer in zeven dagen.”

Laatste quiz

Om de kas te spijzen organiseerden de fietsvrienden ieder jaar een quiz in Den Tap in Langemark. Op vrijdag 17 maart was de Amigos de Compostela-quiz al aan z’n zestiende editie toe, maar meteen werd het ook de laatste. “We worden allemaal toch een beetje te oud worden om nog zulke grote fietstochten te doen”, zegt Günther. “We blijven natuurlijk wel beste vrienden en zien elkaar nog vaak. Het waren de tofste reizen ooit, want wat is er nu leuker dan je twee hobby’s, weggaan met vrienden en fietsen, kunnen combineren. We hebben ook wel afgezien, maar de vreugde achteraf was altijd des te groter als je het doel bereikte.”

Lustige Lijnvissers

Voor de laatste quiz schreven uiteindelijk dertig ploegen van vier spelers zich in. De eerste plaats ging naar De Lustige Lijnvissers Lode Depouvere, Christophe Gryson, Davy Bequoye en Thijs Morlion uit Ieper en Elverdinge, met 100 punten op 110, gevolgd door Sushisauzen Chez José (96,5) en Quiz Lomme (92,5). Kermiscomité Bikschote mocht als rode lantaarn terugkeren naar Bikschote met een biermand.