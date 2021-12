De Lovie vzw zoekt centen om grondlegster in ere te herstellen, nadat ze halve eeuw geleden van kloostermuur viel

De Lovie vzw, die mensen met een beperking ondersteunt, zoekt geld voor het herstel van een historisch schilderij, dat herinnert aan de grondlegster van ‘hun’ kasteel en domein. Het portret van de welgestelde weldoenster viel een halve eeuw geleden naar beneden in een klooster, maar krijgt na de restauratie een plekje in het beschermd monument, dat ze ooit bouwde en nu opgewaardeerd wordt tot eventlocatie.

Op een nacht, ergens tussen 1965 en 1975, knapte een touwtje in het klooster van ’t Vogeltje en viel Béatrice naar beneden. Haar schilderij, welteverstaan. De adellijke dame was toen al een eeuw overleden. Marie Josèphe Béatrice Cornelie Van Renynghe de Voxvrie is de ‘grote’ naam van deze grootgrondbezitster en grondlegster van Poperings gehucht ’t Vogeltje en nabijgelegen kasteeldomein De Lovie, samen met haar man Joseph Van Merris, zoon Jules en schoonbroer Bruno. Alle vier werden geportretteerd en vereerd aan de salonmuur van het klooster, dat in 2015 is gesloopt.

Gulle schenkers

“De Zusters Paulinen Buiten Stad, die toen in het klooster woonden, moeten ferm geschrokken zijn, toen haar portret ’s nachts naar beneden donderde”, zegt gids Ludo Dumon (65). “De vier schilderijen herinnerden de zusters aan de gulle schenkers van hun klooster, kapel, school en landbouwgrond.”

Joseph, Jules en Bruno doorstonden de tand des tijds, maar Béatrice bleef geschonden door de onfortuinlijke val. De Lovie vzw, die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt in de Westhoek, wil haar nu in ere herstellen met een restauratie van het schilderij en een plekje in het kasteel van De Lovie. “Dat luxueuze zomerverblijf liet zij bouwen na de dood van haar man, die daar rond 1830 bossen opkocht. Ze lag dus mee aan de basis van het 65 hectare groot kasteeldomein, zoals we het op vandaag kennen en waar vzw De Lovie gevestigd is.”

Monument

Het kasteel wordt sinds 2000 beschermd als monument. Volgens de inventaris van Onroerend Erfgoed is het “een voor West-Vlaanderen zeldzaam voorbeeld van een kasteel opgetrokken in italianiserende neorenaissancestijl.”

De Lovie vzw ontwikkelt het nu als ‘open erfgoed’ en eventlocatie. “Met een crowdfundingactie zoeken we de nodige centen om het beschadigde schilderij te restaureren en uit te hangen op een mooi plekje in het kasteel”, zegt projectmedewerker Charlotte Caron. “De restauratie duurt zes maanden en kost 2.700 euro.”

Glaasje en gidsbeurt

Wie minimum 150 euro bijdraagt, krijgt een glaasje bij de onthulling. Vanaf 250 euro word je getrakteerd op een gidsbeurt. “Ik ben geen kunstexpert, maar kan wel met zekerheid stellen dat het schilderij een grote historische waarde heeft. De restauratie is een magnifiek gebaar. Ook voor ons, gidsen, die aan de hand van zulke schilderijen de historie van De Lovie levendig kunnen vertellen”, besluit Ludo. (TP)