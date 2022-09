De Lovie vzw en Ons Onderdak bouwen samen aan inclusief wonen met Klimop: “Wij voorzien de stenen en de Lovie de ondersteuning”

Vijf mensen die begeleid worden door De Lovie vzw hebben recent hun intrek genomen in Klimop, een appartementsgebouw in de Krombekestraat in Poperinge. Het project werd gerealiseerd door huurmaatschappij Ons Onderdak. “De mensen wonen hier graag, comfortabel en veilig”, zegt afdelingsverantwoordelijke Carine Ostyn.

Samen met de Lovie biedt Ons Onderdak individuele oplossingen voor individuele mensen met unieke kwaliteiten. “Wij voorzien de stenen en de Lovie de ondersteuning. In Klimop beogen we een inclusieproject dat zich in de eerste plaats op maat van de bewoners richt op apart, gemeenschappelijk begeleid wonen in de stedelijke context van een wijk in Poperinge, in de nabijheid van een leefgroep die de aanleunfunctie waarborgt. In die zin heeft de architect Karel Vandewynckel de opdracht gekregen op deze plek een vijftal kleine éénslaapkamer appartementen te ontwerpen”, klinkt het bij Philip Bolle, voorzitter Ons Onderdak.

“De appartementen zijn bewoonbaar voor rolstoelgebruikers. Daarnaast moet ook het gemeenschappelijk wonen vorm krijgen waarbij de focus ligt op diversiteit van mensen met een verschillende leeftijd, verschillende socio-culturele achtergrond en verschillende fysieke en verstandelijke vaardigheden. De Lovie staat garant voor deze mix. Om aan alle kansengroepen – ook mensen met een beperking – in de samenleving voldoende kwaliteit van leven te bezorgen, hebben we nood aan nieuwe, hedendaagse inclusieprojecten waar aandacht besteed wordt aan verschillende dimensies van het leven: zelfstandig kunnen wonen, vrije tijd, sociale contacten, verschillende cultuuruitingen, tewerkstelling of dagbesteding…”

Gespecialiseerde zorg

“Huurmaatschappij Ons Onderdak had eerder al een pioniersrol opgenomen in het kader van de samenwerking met de welzijnssector, in het bijzonder met woon-begeleidende diensten in Ieper. Deze ervaringen zijn nu uitgebreid met het project Klimop in Poperinge. De interesse vanuit De Lovie vzw en het positieve advies van het stadsbestuur van Poperinge waren fundamenteel in deze opportuniteit met sterke sociale insteek”, zegt afdelingsverantwoordelijke Carine Ostyn.

Ons Onderdak realiseerde het project Klimop en de bewoners worden begeleid door De Lovie vzw. Burgemeester Christof Dejeagher en schepenen Loes Vandromme en Ben Desmyter brachten het gebouw en de bewoners een bezoek. © Michaël Depestele

“We hopen vanuit Ons Onderdak dat de mensen die hier zijn komen wonen, deze plek als hun plek beschouwen. Vanuit Ons Onderdak bieden wij aan heel veel mensen met een vorm van beperking een woning aan, binnen het regulier huurstelsel. Ons Onderdak is samen met De Lovie vragende partij, ten aanzien van de overheid, om te blijven investeren in middelen en mensen om het aanbod aan gespecialiseerde zorg te blijven bieden aan deze groep bewoners. Niet alleen aan groepen die samenwonen in een initiatief als de Klimop, maar ook aan gezinnen en alleenstaanden die specifieke zorg nodig hebben die apart zelfstandig wonen. Daarmee kan hun woonzekerheid nog sterker worden”, zegt Philip Bolle.

Vriendschappen

Zekija, Nick, Franky, Lorenzo en Sabrina namen hun intrek in Klimop. “Ze zijn dankbaar voor de aangepaste sociale woonentiteiten in Klimop waar inclusief wonen onder professionele begeleiding mogelijk is gemaakt. Overdag gaan de inwoners werken in een dorpspunt in de buurt, bij de stadsbrouwerij De Plukker… Ze wonen hier graag, comfortabel en veilig. Ondertussen zijn er ook al vriendschappen ontstaan met de buurtbewoners”, zegt Carine Ostyn.

Franky is één van de bewoners in Klimop. “Tijdens de week ga ik werken in het dorpspunt in Beveren, help ik opdienen en afruimen in een schooltje of ga ik werken in de cafetaria van wzc O.L.V. Gasthuis. Op vrije momenten poets ik of kijk ik een beetje televisie. Mijn familie komt hier soms ook eens op bezoek. Op zaterdag koken we samen. Recent probeerde ik kippenbillen klaar te maken en dat is me gelukt”, zegt Franky.