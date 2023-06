De Lovie vzw en Goeste slaan opnieuw handen in elkaar voor zomerterras

De Lovie vzw en restaurant en tea-room Goeste zullen ook dit jaar samenwerken om een inclusieve uitbating van het zomerterras op Kasteelpark De Lovie te realiseren.

“Na een meer dan succesvolle samenwerking met Goeste slaan we dit jaar opnieuw graag de handen in elkaar en gaan we voor een niet te missen twee editie van de inclusieve uitbating van het Zomerterras”, klinkt het bij Angie Verbrigghe van De Lovie vzw. “Goeste zal tijdens de maanden juli en augustus samen met personen die wij ondersteunen, instaan voor de inclusieve uitbating van dit unieke Zomerterras waarbij horeca en zorg de handen in elkaar slaan. Enkele leerlingen van De Pinker leerden de kneepjes van het vak in het restaurant en de tea-room en oefenen verder in de les.”

Goesting in de zomer

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. “Op de kaart staan lokale en eigen producten, rust, natuur en verbinding. We willen iedereen goesting laten krijgen in de mooie natuur, in het waardevol erfgoed op het woonpark, in de zomer. We kiezen er opnieuw voor om de opstelling van de gezellige eetkraampjes met hapjes en drankjes buiten op te zetten rond het kasteel en de vijvers’, zegt Angie

“Deze editie zijn er ook twee tuinkamers dankzij ACD. Dat biedt extra overdekte ruimte bij wat minder weer om iets te drinken of te eten op het zomerterras. We koppelen er ook een extra picknicklocatie aan vast. Via onze website kan je een picknick bestellen om daar op te eten”, vult Lore Orbie van Goeste aan.

Het startschot van het zomerterras wordt op zondag 25 juni van 11 tot 18 uur gegeven tijdens Goesting in de Zomer op het kasteelpark De Lovie. De toegang is gratis. “Doorlopend zijn er hartige en zoete hapjes en lekkers voor de dorst. Muzikale noten worden verzorgd door Red Spot Avenue, Veel Fokkersvreugde, 2 The Limits Acoustic Coverband en Ze Quaffeurz. Er is een ambachtenmarkt met tal van demonstraties en workshops en QR-wandeling met interessante weetjes over het prachtige kasteelpark. Ook kinderanimatie ontbreekt niet”, aldus Angie.

Goed doel

“Het goede doel van ‘Goesting in de Zomer’ is aangepast outdoor sport- en spelmateriaal, zodat iedereen die we ondersteunen van een topzomer kan genieten.” Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je De Lovie vzw toch steunen? We appreciëren elke bijdrage op rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 met vermelding van ‘sport en spel’. Voor giften vanaf 40 euro bezorgen we je automatisch een fiscaal attest.