De Lovie vzw en Cera werken samen voor Notenkrakkenactie: “Noten rapen en kraken voor een inclusieve samenleving”

De Cera Notenkrakkenactie loopt van vrijdag 20 oktober tot zaterdag 11 november. Deze inclusieve campagne roept op om noten te rapen en te brengen naar een inzamelpunt in zorgateliers. In de sociale ateliers sorteren en kraken mensen met een beperking de noten. Na het rapen en kraken worden de noten geperst tot walnootolie, waarvan Cera de opbrengst terug in het Notenkrakkenproject investeert. De Lovie vzw in Poperinge is één van de inzamelpunten. “Vanuit De Lovie geven we elke schenker een bon om een taartje te komen eten in Jules & Jolies”, zegt Jolien Mahieu van De Lovie vzw.

“Krak, boem, plat”, lacht Jurgen. Hij is een bewoner in De Lovie vzw in Poperinge en is een van de vele notenkrakers binnen de organisatie. De Lovie vzw is een sociale organisatie die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt in de Westhoek. De organisatie biedt ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren en volwassenen. De Lovie vzw is actief op ruim 30 locaties.

Notenkrakken 2023

De Lovie vzw slaat de handen in elkaar met Cera voor de Cera Notenkrakkenactie 2023. “Cera roept op om in heel Vlaanderen noten te rapen en binnen te brengen tussen vrijdag 20 oktober en zaterdag 11 november. Notenkrakken wil, met de steun van de 400.000 Cera-vennoten, en meer dan 80 zorgateliers en hun medewerkers met een mentale, fysieke of andere beperking, het rapen van walnoten terug populair te maken. Er zijn 25 West-Vlaamse sociale ateliers, waarvan De Lovie vzw er ééntje van is”, legt Wim Ingels van Cera uit.

“Deze inclusieve campagne brengt mensen dichter bij elkaar en draagt bij tot een warme, zorgzame samenleving” – Wim Ingels, Cera

“In de sociale ateliers sorteren en kraken mensen met een beperking de noten, waardoor voor hen leuk en zinvol werk gecreëerd wordt. De geraapte en gekraakte noten worden geperst tot walnootolie, waarvan Cera de opbrengst terug in het Notenkrakkenproject investeert. Wie noten binnenbrengt, krijgt alvast een staaltje notenolie mee naar huis. Deze inclusieve campagne brengt mensen dichter bij elkaar en draagt bij tot een warme, zorgzame samenleving. Samen met de KU Leuven wordt gekeken hoe we duurzaam en innovatief aan de slag kunnen met de resten, de schil.”

Bewoner Jurgen aan het werk. Samen met Jean-Marie, Dominique en Gregory kraakt hij wekelijks noten. © LBR

Notentaart

Onder het motto ‘In een notendo(r)p!’ nodigen Cera en De Lovie vzw iedereen uit om tussen 6 en 10 november walnoten binnen te brengen in een van de dorpspunten van De Lovie vzw of in Jules en Jolies’ geschenkenwinkel. “We trakteren de mensen graag op een gezellige babbel, een koffie of frisdrank en taart, en een woordje uitleg over de Notenkrakkencampagne. Iedereen is welkom in het Dorpspunt in Beveren, Stavele, Krombeke en Zandvoorde en in de geschenkenwinkel in het Kasteel De Lovie in Poperinge. Eens de noten droog zijn, helpen verschillende dagbestedingsgroepen de noten te kraken”, zegt Jolien Mahieu, coördinator dagbesteding bij de Lovie vzw.

“Wie noten binnenbrengt, geven we een bon om een koffie en taartje te komen eten in Jules & Jolies” – Jolien Mahieu, De Lovie vzw

“Dit jaar koppelen we vanuit De Lovie nog een extra actie aan de Notenkrakkenactie. Wie noten binnenbrengt, geven we een bon om een koffie en taartje te komen eten in Jules & Jolies. Onze bakkers zijn al enthousiast aan de slag om een lekkere notentaart te bakken.”

Zinvol

“Of we veel noten eten? Nee, dat mag niet”, lacht bewoner Jurgen. Samen met Jean-Marie, Dominique en Gregory kraakt hij wekelijks noten.

“Het kraken is een eenvoudig en zinvol moment voor onze bewoners. Vanuit De Lovie hebben we zelf een apparaat ontwikkeld om noten te kunnen kraken. Noten kraken wordt vaak met een hamertje gedaan, maar dat is voor onze bewoners niet mogelijk. Onze technische dienst maakte zo’n 50-tal apparaten”, vult coördinator dagbesteding Amelia Dehouck in De Lovie aan. “Een bewoner ontvangt de noten als je ze bij ons binnenbrengt en in een zevental ateliers op verschillende locaties gaan de bewoners dagelijks aan de slag om te kraken en te sorteren.”