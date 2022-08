De Lovie en wzc Emmaüs pakken uit met zomerterras

Op woensdag 24 augustus staat het Zomerterras van woonzorgcentrum Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis gepland in Poperinge. Het terras komt er in samenwerking met Estrade, afdeling van De Lovie.

“Tijdens deze gezellige namiddag zal er heel wat te beleven zijn: kindergrime, livemuziek…. Bewoners en medewerkers kunnen er uiteraard samen en met hun familie genieten maar iedereen is welkom. Zo nodigden we onder andere de buren van de ruime omgeving uit”, zegt Inge Pouseele van OLV Gasthuis. “Wij willen immers een open huis zijn en verbinding met anderen is o zo belangrijk toch? “ Het zomerterras Emmaüs wordt georganiseerd langs de Oostlaan 15 bij wzc Emmaüs op woensdag 24 augustus van 14 uur tot 18 uur. Je kan er genieten van ijsjes, kindergrime, visput, springkasteel, livemuziek, zomerbar… Iedereen is welkom. (LBR)

Foto: sfeerbeeld zomerterras Emmaüs editie 2021 (gf)