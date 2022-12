De Lovie en Les Papillons Blancs de Dunkerque werken opnieuw samen: “In een kruidentuin ontmoetingen realiseren over landsgrenzen en beperkingen heen”

De Lovie en Les Papillons Blancs de Dunkerque werkten in het verleden samen aan het project ‘Vivons samen’. Dat deden ze met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Met het project Infuse wordt hier een vervolg aan gebreid. “Infuse is geen muzikale ontmoeting, maar een rijk gevuld programma in en rond een kruidentuin”, zegt Birgit Provoost van De Lovie vzw.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is een programma binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met als doel economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen in België. In 2019 werkten De Lovie vzw (Poperinge) en Les Papillons Blancs de Dunkerque (Duinkerke) voor het eerst samen in het microproject Vivons samen. In dit project wisselden beide organisaties goede praktijken uit op het vlak van sociale inclusie en muzikanten van De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque deelden samen het podium op verschillende evenementen aan weerszijden van de grens.

Infuse

De Lovie vzw werd opgericht in 1960. In hetzelfde jaar werd ook Les Papillons Blancs de Dunkerque gesticht op initiatief van enkele geëngageerde ouders. De Lovie vzw ondersteunt bijna 800 kinderen, jongeren en volwassenen in de Westhoek. Les Papillons Blancs ondersteunt vandaag 1.300 personen met een verstandelijke handicap op verschillende locaties in de regio van Duinkerke. “Infuse is geen muzikale ontmoeting, maar een rijk gevuld programma in en rond een kruidentuin, met zorg aangelegd en onderhouden door personen met een handicap ondersteund door De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque”, vertelt Birgit Provoost van De Lovie vzw.

“Met die kruidentuin als vertrekpunt willen we bijzondere en verrijkende ontmoetingen realiseren over landsgrenzen en beperkingen heen en de talenten van personen met een handicap in de kijker zetten. Samen dromen we immers van een inclusieve samenleving waar iedereen erbij hoort”, vult Patrick Covemaecker (52) aan. Hij verblijft in de leefgroep Molenwegel van De Lovie in Poperinge. Hij is kruidenmeester bij de Infuse-kruidentuin.

(Lees verder onder de foto.)

Kruidenmeester Patrick. © De Lovie

“Het project heeft drie belangrijke onderdelen. Er is de aanleg en het onderhoud van een kruidentuin op kasteelpark De Lovie door personen ondersteund door De Lovie vzw en Les Papillons Blancs. Ook grensoverschrijdende ontmoetingen realiseren in en rond de tuin zijn een onderdeel. Het voorbije jaar mochten we verschillende groepen ontvangen in de tuin en op het park De Lovie. We organiseerden kruidige wandelingen en workshops met behulp van ervaren herboristen onder andere Tine Dael, Anja Goudeseune, Mieke D’Hooghe, Amélie Corsiez en Fabrice Legendre. Dit werd langs beide zijden van de grens georganiseerd. Hierbij zetten we niet alleen kruiden, maar ook de talenten van personen met een handicap in de kijker”, zegt Birgit.

Digitale kruidengids

“De realisatie van een digitale kruidengids met informatie over de aanleg en het onderhoud van een kruidentuin, weetjes over kruiden, recepten en leuke doe-ideetjes is het derde onderdeel binnen dit project. De gids is opgemaakt in het Nederlands, Frans, vereenvoudigd Nederlands en FALC (Facile à Lire et à Comprendre). De gids kan je raadplegen of downloaden via www.delovie.be/infuse.

Wil je ook een bezoekje brengen aan de kruidentuin? Wil je met de kruiden aan de slag? Ben je herborist, natuurgids…? Heb je groene vingers of wil je als vrijwilliger aan de slag? Voor alle vragen of ideeën kan je contact opnemen met Angie Verbrigghe via angie.verbrigghe@delovie.be of 057 34 43 65.