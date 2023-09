De Lovie bereikt financieel doel om fietsatelier te realiseren

De Lovie vzw uit Poperinge lanceerde in augustus een oproep. De organisatie wil een fietsatelier ‘Het Verzet’ realiseren en dat moet een duurzame en inclusieve werkplek komen op kasteelpark De Lovie. De personen die ze ondersteunen leren er op hun verzet/tempo het vak van fietshersteller aan en redden zo fietsen van de container. Om het project te realiseren was nog 1.000 euro nodig en dat hoopten ze via crowdfunding te kunnen inzamelen.

Doelbedrag

“Om het atelier op te starten is er minimum 8.500 euro nodig om infrastructuur en gereedschap aan te kopen. We ontvangen een projectsubsidie van 4.000 euro van Bond Beter Leefmilieu als we zelf 4.500 euro kunnen ophalen met een crowdfundingcampagne”, aldus De Lovie vzw. Op 14 dagen voor het einde van de crowdfunding was er dus nog 1.000 euro nodig.

“We hebben het doelbedrag gehaald en zijn daar heel blij mee. Dit was mogelijk dankzij onder andere de steun van Lions Club Ieper-Poperinge en Lions Club Harelbeke- Liederik en de vele mensen die gestort hebben. We zijn alles nog aan het bekijken om in het najaar van start te kunnen gaan”, zegt Eva Bouve van De Lovie vzw.