De Loridanskring schenkt diepvrieskippen aan De Kapstok

Toneelvereniging De Loridanskring schenkt elk jaar een deel van de opbrengst van hun voorstellingen aan een goed doel. Er wordt steeds gezocht naar een link met hun vereniging en daarom werd er besloten om een bedrag van 500 euro te schenken aan De Kapstok, waar Jean-Pierre Mortier (lid van hun decorteam) als vrijwilliger werkzaam is. Omdat bij De Loridanskring het originele altijd om de hoek komt kijken, werd besloten het bedrag te schenken onder de vorm van diepvrieskippen, die voor wat afwisseling zorgen bij de voedselbedelingen. Onlangs werden symbolisch enkele kippen overhandigd aan Jean-Pierre en Maria Declerck. “Deze schenking is zeker welkom, want dit komt neer op zo’n 120 kippen die wij zullen kunnen bedelen”, laat Maria weten. (JG/foto Jan)