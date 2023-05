De Lijn reageert: “Kleinere bussen voor Brugge waren geen optie”

De commotie rond het nieuw bussenplan, dat op 1 juli van kracht gaat, noopt De Lijn om te reageren. Volgens woordvoerder Frederik Wittock zullen twee lijnen de Brugse binnenstad blijven bedienen.

190 bushaltes worden afgeschaft, bewoners van de deelgemeenten moeten overstappen op ‘t Zand, waar zwaardere elektrische bussen de kasseien zullen kapot rijden. De oudere bewoners van Zwankendamme raken niet meer op de zaterdagmarkt. Brugge moet aanvullend zelf gratis busjes inzetten voor het Gentpoortkwartier en de Ezelstraat, omdat De Lijn die wijken niet meer bedient. De kritiek van Annick Lambrecht, voorzitter van de gemeenteraad, op het nieuw bussenplan van De Lijn is niet mals.

Rechtstreekse verbinding

Woordvoerder Frederik Wittock zet graag de puntjes op de i: “Lijn 1 en 2 zullen nog door het stadscentrum rijden. Lijn 1 vanuit Sint-Michiels, lijn 2 vanuit Sint-Kruis. Zo blijven zowel het westen als het oosten van Brugge rechtstreeks verbonden met het stadscentrum. Vanuit bepaalde deelgemeenten zal inderdaad overgestapt moeten worden om de kern van Brugge te bereiken, maar dat is nu al het geval.”

“Bij het uittekenen van het nieuwe netwerk is in overleg met de Stad bewust gekozen voor het beperken van het aantal lijnen door het centrum. Er komen aangepaste reiswegen, rekening houdend met het specifieke karakter van de binnenstad. Wij rijden bijvoorbeeld niet meer door de Steenstraat of over de Markt. Belangrijk was voldoende capaciteit te blijven aanbieden om de reizigers kwaliteitsvol te kunnen vervoeren van/naar de stadskern.”

Nieuwe bussen

“De nieuwe elektrische bussen voor de binnenstad zullen ongeveer 8,5 meter lang zijn. Ter vergelijking, de huidige bussen zijn 9,5 à 11 meter. Capaciteit was ook een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van het voertuig. De vele vrachtwagens tasten ongetwijfeld evenzeer het wegdek aan.”

“Ons nieuw bussenplan vertrekt vanuit de concrete vraag naar vervoer, er werd geopteerd voor een beperkt aantal, robuuste assen in de binnenstad met toch een voldoende afdekking van de kern. In het Gentpoortkwartier en de Ezelstraat is er minder potentieel aan klanten. Een lijn naar die wijken was niet verdedigbaar binnen het budget van de vervoerregio Brugge. Vandaar dat Brugge deze aanvullende service zelf aanbiedt.”

Andere reiswegen

“Of er echt 190 haltes geschrapt worden? Het cijfer zal in die grootteorde liggen. Nog niet alles wijzigt op 1 juli 2023. Sommige veranderingen zijn pas voorzien vanaf januari 2024. Soms wordt een halte geschrapt, maar er komt een alternatief in de directe omgeving. Er komen ook meer dan 50 nieuwe haltes bij. Aangezien reiswegen worden aangepast, is het logisch dat sommige haltes verdwijnen.”

“Neem nu de bushalte aan het VTI in de Zandstraat. Vlakbij deze smalle fietsstraat is er vlakbij een lagere en een kleuterschool. Het is niet wenselijk om daar te blijven rijden met bussen. Dat de leerlingen van het VTI moeten stappen naar de bushaltes op de Gistelse Steenweg, waar om de 10 minuten een bus passeert, is niet onoverkomelijk.”

Flexbediening

Tenslotte ontkent Frederik Wittock dat de bewoners van Zwankendamme door het nieuw bussenplan niet meer op de zaterdagmarkt geraken: “Er is nu al een belbus vanuit Zwankendamme, die wordt vanaf 2024 vervangen door een flexbediening. Voor beide systemen dient op voorhand gereserveerd te worden. Flexbediening is vervoer op maat, met meerdere types voertuigen. Ook lijn 47 Brugge-Zeebrugge blijft voorlopig Zwankendamme bedienen. In 2024 verschuift ze wel naar het Vervoer op Maat.”