De Lijn laat bewoners van Zeebrugge en Lissewege in de kou staan tijdens De Warmste Week: Brugge moet zelf oplossing uitdokteren

Oppositiepartijen N-VA en Voor Brugge hekelen het feit dat De Lijn tijdens De Warmste Week geen avonddienst verzorgt naar Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge. “Vormen zij geen volwaardige deelgemeente van Brugge?”, vragen raadsleden Nele Caus en Jasper Pillen zich af. Ze roepen het stadsbestuur op tot actie. Brugge legt nu zelf een extra bus naar het noorden om 23.15 uur in.

De Lijn laat uitgerekend tijdens de ‘Warmste Week’ Lissewege, Zeebrugge en Zwankendamme in de kou staan! “Zijn wij dan geen Brugse deelgemeenten?”, vragen de inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege zich op sociale media af.

Frustratie

Aanleiding voor deze frustratie is de extra dienstregeling die door Stad Brugge met De Lijn en de NMBS werd uitgewerkt. “Zo kunnen we op de site van Stad Brugge lezen dat er in een pak extra avondlijnen wordt voorzien”, zegt Nele Caus (N-VA).

“Maar wat blijkt nu? Niet alle Brugse deelgemeenten zijn van tel want men is er klaarblijkelijk niet in geslaagd om ook extra openbaar vervoer van en naar Brugge-Noord te voorzien. Iets dat ten andere wel lukt voor randgemeenten als Knokke, Blankenberge, Beernem en zelfs Aartrijke. Onbegrijpelijk!”

Actie

Het oppositieraadslid Nele Caus begrijpt de frustratie van de inwoners van Brugge-Noord en dringt bij het stadsbestuur dan ook aan om dit manco recht te zetten.

Zij krijgt alvast de steun van Jasper Pillen (Voor Brugge): “Voor de inwoners van Noord-Brugge zal de terugtocht na een avondje Brugge alvast koud en nat aanvoelen als ze niet met de wagen willen rijden. De liberalen vragen dan ook dat er met spoed een extra buslijn wordt ingelegd via Dudzele, Lissewege, Zwankendamme tot in Zeebrugge. De laatste trein vertrekt al om 19.34 uur naar Zeebrugge. Maar zelfs met een latere verbinding zou hoe dan ook Dudzele en Zwankendamme niet bediend worden.”

Blunder

Nele Caus vult aan: “Voor een stadsbestuur dat de mond vol heeft van aandacht voor de Brugse wijken is dit alvast een eerste blunder, en dan nog meteen in de Warmste Week. Snel schakelen met de Lijn of met een private actor is nu de opdracht.”

“Dit is de zoveelste stiefmoederlijke behandeling van Brugge-Noord. Op de gemeenteraad maandag had het schepencollege nog de mond vol over verbinding, meer aandacht voor alle Brugse buurten en de burger centraal stellen. Het is dan wel heel ironisch dat uitgerekend in de Warmste Week Stad Brugge opnieuw Brugge-Noord in de kou laat staan!”, zegt Nele Caus verontwaardigd.

“Stad Brugge kan misschien haar dure centrumbusjes tijdelijk inzetten als shuttledienst, of nog beter gewoon een extra lijn voorzien zodat elke Bruggeling, van Assebroek tot Zeebruggge, mee kan genieten van de Warmste Week!”, besluit het oppositieraadslid, dat alvast om actie vraagt.

Extra bus

Schepen Mathijs Goderis, die zelf Lissewegenaar is, reageert als volgt op de kritiek: “Het is helemaal niet waar dat Brugge Lissewege en Zeebrugge in de steek laat. Het stadsbestuur werd niet betrokken bij de organisatie van de avondlijnen. Het kaartje waarmee de oppositie zwaait toont enkel de bestaande avondlijnen. Bij de invoering van het nieuwe bussenplan werd inderdaad de avondlijn naar Zeebrugge geschrapt. Ondanks protest en negatief advies van de stad.”

“Maar Stad Brugge legde op eigen kosten een extra buslijn in die Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge bedient. Deze bus rijdt ook tijden De Warmste Week tot 22.15 uur van Brugge naar Lissewege. Ik zal dit dossier ingrijpen om De Lijn te vragen opnieuw een volwaardige lijn van Brugge naar Lissewege en Zeebrugge in te voeren.”

Jasper Pillen reageert fijntjes: “De Warmste Week duurt tot 23 uur, maar voor de Bruggelingen uit het noorden maar tot 22.15 uur.”

Extra busvervoer

Inmiddels is burgemeester Dirk De fauw in actie geschoten: “Stad Brugge zet extra busvervoer in om bewoners van de noordelijke deelgemeenten optimaal te bedienen tijdens De Warmste Week. Vanaf vanavond rijdt een extra bus op lijn 479 om 23.15 uur. Deze gratis bus vertrekt aan het station, stopt om 23.17 uur aan ’t Zand en rijdt vervolgens naar Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge. Alle haltes van lijn 479 worden bediend.”

“Dit is ideaal voor bewoners van onze noordelijke deelgemeenten: Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge”, vervlgt de Brugse burgemeester. “Dankzij de extra rit kunnen inwoners alle optredens van De Warmste Week meepikken en zich daarna gratis, veilig en comfortabel naar huis begeven. Bovendien is er overdag al een divers aanbod aan vervoermiddelen vanuit deze gemeenten, zoals de trein, buslijn 479 en het flexvervoer van De Lijn.”

Oplossing

De extra avondrit wordt ook opgenomen op de website van De Lijn en op de dienstregelingsborden aan het station en ’t Zand. Inwoners van Dudzele en Sint-Pieters kunnen gebruikmaken van lijn 41 (richting Knokke), waarvan de laatste bus vertrekt om 01.10 uur (station).

“Met deze vervoersoplossing zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Warmste Week, zonder zich zorgen te moeten maken over hun verplaatsing”, aldus burgemeester Dirk De fauw.