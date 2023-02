De Lettergreep trekt naar extra locatie in Poperinge: “Slechts enkele huizen verwijderd van de huidige locatie”

De multidisciplinaire praktijk De Lettergreep uit Poperinge heeft zijn intrek genomen in een extra vestiging langs de Veurnestraat, slechts enkele huizen verwijderd van de huidige vestiging. Het team ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen op vlak van logopedie, kinesitherapie en psychotherapie.

De Lettergreep werd opgericht in 2014 en is het resultaat van een privé praktijk logopedie en een privé praktijk kinesitherapie die samensmolten. “Vanuit de therapie merkten we soms dat we op vlak van gedrag of mentaal welzijn begeleiding ook mogelijk moesten maken. Psychotherapie werd dan ook toegevoegd. De praktijk werd multidisciplinair en de problemen kunnen we nu in totaliteit benaderen”, vertelt logopediste en mede-coördinator Kaat Igodt van De Lettergreep.

“In beide locaties wordt zowel logopedie, kinesitherapie en psychotherapie aangeboden”

Extra vestiging

“In 2014 namen we onze intrek in de Veurnestraat 104 in Poperinge en in 2018 openden we onze huidige vestiging in de Goudenpoortstraat in Ieper. Ook in Abele is er een vestiging van De Lettergreep, maar daar wordt enkel logopedie aangeboden. De privé praktijk was daar gevestigd voor de samensmelting en deze werd behouden. Recent maakten we de verhuis naar een nieuwe locatie langs de Veurnestraat, maar dat kunnen we eigenlijk zien als een extra vestiging. Die locatie is op slechts enkele huizen verwijderd van de huidige locatie”, legt Kaat uit. “We konden wat extra ruimte gebruiken en op vlak van kinesitherapie wilden we ook graag werk maken van een toegankelijker gebouw. In beide locaties wordt zowel logopedie, kinesitherapie en psychotherapie aangeboden.”

Therapie en diagnostiek

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen in De Lettergreep terecht voor uiteenlopende problemen op vlak van logopedie, kinesitherapie en psychotherapie. “Denk maar aan taal, stem, ontwikkeling, ademhaling, zindelijkheid, sociale vaardigheden, opvoedingsvragen… Voor eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen of neurologische revalidatie kan je bijvoorbeeld ook bij ons terecht. Bij deze laatste gaan we aan de slag met een behandelmethode voor mensen met motorische beperkingen ten gevolge van een letsel in het centrale zenuwstelsel zoals patiënten met multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, na een ongeval…”, zegt Kaat.

“Dit jaar willen we ook onze vzw Letterhop laten groeien. Deze vzw werd opgericht voor gezinnen of mensen die in een financieel kwetsbare situatie zitten”

“We zijn multidisciplinair, maar dat wil niet zeggen dat elke patiënt elk traject moet afleggen. Als we gaandeweg de therapie voor bijvoorbeeld moeite met rekenen aanvoelen dat een kind faalangstig is of met concentratieproblemen te kampen heeft, kan er wel – in samenspraak – een doorverwijzing gebeuren binnen het team. De sterkte van ons team is dat we samen de problemen kunnen aanpakken. Wekelijkse teamvergaderingen en multi-overleg staan bij ons in de agenda. Daarnaast zetten we ook in op therapie en diagnostiek.”

Letterhop

In De Lettergreep zijn vijftien logopedisten, zeven kinesisten en twee psychologen aan de slag, verspreid over beide locaties. Binnenkort wordt het psychoteam versterkt met twee extra krachten. “In de nieuwe locatie zijn er nog verschillende mogelijkheden zoals een belevingstuin. We willen ook de wachtlijsten binnen de perken houden en inzetten op groepslessen, workshops, kampwerkingen en multikampen”, zegt Kaat. “Dit jaar willen we ook onze vzw Letterhop laten groeien. De vzw werd opgericht voor gezinnen of mensen die in een financieel kwetsbare situatie zitten om therapeutische ondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen. De vzw komt voor de helft tussen in het remgeld.

Info: www.delettergreep.be