De Lettergreep en Boxing Club Poperinge laten mensen met Parkinson boksen: “Hen met plezier laten bewegen onder begeleiding van experts”

De Lettergreep en Boxing Club Poperinge pakken uit met een bewegingsprogramma op maat van mensen met de ziekte van Parkinson. “We passen de trainings- en bewegingsprincipes van het boksen toe, maar niet als contactsport”, legt Stefanie Derudder van De Lettergreep uit. “De deelnemers moeten niet in de ring gaan staan, maar we willen de mensen met de ziekte van Parkinson wel met plezier laten bewegen onder begeleiding van experts.”

De Lettergreep uit Poperinge is een multidisciplinaire praktijk langs de Veurnestraat. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen in De Lettergreep terecht voor uiteenlopende problemen op vlak van logopedie, kinesitherapie en psychotherapie: taal, stem, ontwikkeling, ademhaling, sociale vaardigheden, neurologische revalidatie, opvoedingsvragen, eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

Parkiboks

Bij neurologische revalidatie wordt aan de slag gegaan met een behandelmethode voor mensen met motorische beperkingen ten gevolge van een letsel in het centrale zenuwstelsel zoals patiënten met multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, na een ongeval… “Nu pakken we, in samenwerking met Boxing Club Poperinge, uit met een bewegingsprogramma Parkiboks op maat van mensen met de ziekte van Parkinson gebaseerd op de trainingsprincipes uit de bokssport”, legt Stefanie Derudder van De Lettergreep uit. Ze is gespecialiseerd in rekenproblemen en neurogene communicatiestoornissen. Ze volgde onder andere een opleiding tot Parkinson zorgverlener.

“Rik Hendrickx is de initiatiefnemer van Parikboks in Vlaanderen. Ook bokser Delfine Persoon is één van de gezichten. De Vlaamse boksliga, de Vlaamse Parkinsonliga en vzw Parkili.be vertegenwoordigen Parkiboks. Zelf heb ik al enkele bokslessen gevolgd bij Boxing Club Poperinge en het principe van Parkiboks was me niet onbekend. Ik polste bij Donna Techel van Boxing Club Poperinge of ze bereid was om de lessenreeks te ondersteunen, en het idee werd positief onthaald. De deelnemers moeten niet in de ring gaan staan, maar we willen de mensen met de ziekte van Parkinson wel met plezier laten bewegen onder begeleiding van experts.”

In Poperinge wordt nu op initiatief van De Lettergreep en Boxing Club Poperinge een lessenreeks Parkiboks aangeboden. “Ziekte van Parkinson en boksen is voor veel mensen geen voor de hand liggende combinatie. Vaak wordt gedacht dat mensen met Parkinson er niet mobiel genoeg voor zijn, maar het gaat om beweging, coördinatie… Ook leeftijd hoeft hier geen beperking te zijn”, zegt Stefanie.

“We passen de trainings- en bewegingsprincipes van het boksen toe, maar niet als contactsport. Wat er wordt getraind zal ook verbeteren. We doen beroep op neuroplasticiteit en stimuleren de hersenen om allerlei stofjes aan te maken die de dopamine tijdelijk kunnen vervangen en versterken. Onze kinesiste uit De Lettergreep, Frisine Peene, staat mee in voor de begeleiding.”

Bewegingsprogramma

“Door middel van de veelzijdige bewegingen uit de bokssport komen we tot een bewegingsprogramma dat afgestemd is op de noden van mensen met de ziekte van Parkinson. Waar in boks uithouding heel belangrijk is, ligt de nadruk bij Parkiboks bij coördinatie”, vult Donna Techel van Boxing Club Poperinge aan. “De oefeningen worden aangepast zodat ze haalbaar zijn. Maximum 15 deelnemers kunnen intekenen om het haalbaar te houden voor de begeleiders. Het is een mooi initiatief waar ik open voor sta en graag aan wil meewerken.”

Proefreeks

Er wordt gestart met een proefreeks op 1, 8, 15, 22 en 29 juni. “Daarna gaan we evalueren of er aanpassingen moeten gebeuren en of er een vervolg aan de reeks komt. De reacties zijn alvast zeer positief en we mochten al inschrijvingen noteren. Binnen de liga was Parkiboks al bekend, maar het was niet voorhanden in onze regio. Nu dit wel het geval is, willen mensen graag kennismaken.”