De leden van Okra de Tassche ontdekken cornhole

Leden van Okra de Tassche maakten zopas kennis met een nieuwe sport. Enkele leden van het bestuur hadden vernomen dat er in deze regio cornhole wordt gespeeld. Het bestuur ging op zoek en kwam zo bij Dreamteam Cornhole terecht. Deze vereniging werd opgericht in de Groene Dreve en vestigde zich na het overlijden van Johan in de Biekorf, waar ze de ruimte hebben om de werpsport te beoefenen. De spelregels zijn eenvoudig. De deelnemers werpen met zandzakjes naar grote gaten in een bord. Het was een aangename kennismaking met een onbekende sport. Er is interesse om er een vervolg aan te breien.