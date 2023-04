De Lanteirne viert dertig jaar kwaliteit in keuken en zaal

Feest in De Lanteirne, onder de kerktoren van Westende-Dorp. Taverne, brasserie, restaurant of smulkroeg: het maakt niet uit, De Lanteirne is al dertig jaar een begrip, een plek waar je je snel thuis voelt. Getekend: Pedro De Clercq en Charlotte Landuyt, geruggensteund door een trouwe vaste ploeg medewerkers.

We schrijven 19 april 1993. Burgemeester Frank Verlinde tapt er de eerste pint, bij wijze van openingsceremonie, en ziet meteen dat Westende-Dorp een parel rijker zal worden. Beide ondernemers kennen het klappen van de horeca-zweep: Pedro als zoon van De Witte Meulne, café-restaurant in Moorsele met vader Patrick en moeder Ida als grote voorbeelden, Charlotte als dochter van De Brueghel in Zwevezele. De toon is meteen gezet.

Ook meenemen

Intussen zijn we drie decennia verder en de burgemeester heeft gelijk gekregen. De Lanteirne is uitgegroeid tot een baken, voor een gezellige hap of een uitgebreid succulent menu. Voor elk wat wils. Je kunt er knabbelen aan een flinke portie ribbetjes of samen smullen van een fijne schotel; je kunt er eten à la carte, maar ook je keuze maken uit de dagelijkse kersverse suggesties die je op de spiegel kunt ontdekken.

“Daarnaast kun je nu ook genieten van onze lekkernijen in het automatenrestaurant naast De Lanteirne”, geeft Charlotte als tip mee. “De gerechten komen uit onze keuken. Ze worden door vakmensen bereid, daarna gekoeld en verpakt, en zijn nog drie tot vier dagen goed voor consumptie. Thuis hoeven ze alleen maar opgewarmd te worden.”

Vaste ploeg

Het succes van De Lanteirne is ook toe te schrijven aan de samenstelling van de crew; met chef Pedro, in de keuken bijgestaan door drie rechterhanden, en met Charlotte aan het roer in de zaal, geflankeerd door een drietal vaste medewerkers. Gino, Stevie, Danny, Björn, Lars, Ann en Els vormen al jaren de ruggengraat van De Lanteirne.

“Samenwerken is de boodschap. We zijn sterk op elkaar ingespeeld, zodat onze klanten snel en accuraat op hun wenken bediend kunnen worden. Behalve op onze vaste klanten kunnen we ook bogen op een mooie groep van tweedeverblijvers die de weg naar De Lanteirne hebben gevonden, en aansluitend op toeristen. We mikken voor onze gerechten vooral op de beste producten in de regio”, stellen Pedro en Charlotte, die blij met het resultaat na dertig jaar hard werken. Op naar de 35. (GKM/PG)

De Lanteirne, Westendelaan 308, 8434 Westende, 058 23 91 13, www.delanteirne.be