De langste fietsketting ter wereld met 2.000 deelnemers in Middelkerke: Wereldrecord voor Warmste Week

Zondag 4 december zal er een lange stoet van fietsers door de stad Middelkerke trekken om het wereldrecord van de langste fietsketting te verbreken. Het is een initiatief van Kim Van Dyck, zaakvoerder van Totybox. “We wilden iets duurzaam doen en ook geld inzamelen voor de Warmste Week.”

Traditiegetrouw is december de maand van de Warmste Week. Wat ooit startte als een actie van radiozender StuBru, groeide inmiddels uit tot een groot project van VRT om aan de hand van allerlei initiatieven goede doelen te steunen. Dit jaar gaat de opbrengst van de Warmste Week naar projecten die werken rond kansarmoede, en daar willen ook Kim Van Dyck en Steven De Pelsmaecker uit Middelkerke hun steentje aan bijdragen.

Langste fietsketting

In het voorjaar startte Kim met de verkoop van duurzame geschenkboxen vanuit Middelkerke. Die kunnen gevuld zijn met verzorgingsproducten, maar ook hapjes en drankjes of zelfgemaakte glazen van wijnflessen. Samen met haar man Steven, besloot ze nu om een initiatief op poten te zetten ten voordele van de Warmste Week.

“We wilden iets duurzaam doen en we dachten: ‘waarom niet iets rond fietsen?’ Want dat is de beste optie om je in de toekomst te verplaatsen. We gingen op zoek naar een manier waarop we mensen konden samenbrengen rond fietsen en zo vonden we het wereldrecord van de langste ketting van fietsende mensen. Voorlopig staat dat op 1.921, maar zondag gaan we voor 2.000 deelnemers”, vertelt Kim.

“Duurzaamheid combineren met een belangrijk thema zoals kansarmoede”

Het kost je tien euro om mee te doen aan de langst rijdende fietsketting. “We verzamelen om 14.30 uur aan De Branding voor een opwarming en dan beginnen we samen aan een tocht van 10 kilometer onder toeziend oog van de deurwaarder. De inschrijvingen lopen voorlopig vlot. We hopen van harte dat we aan de 2.000 mensen geraken, want dan kan er een mooi bedrag geschonken worden aan de Warmste Week. Gelukkig voorspellen ze voor zondag droog weer”, vult Steven verder aan.

Randanimatie

Wie zondag mee fietst, wordt niet alleen getrakteerd op een verwarmende tas soep, maar ook op heel wat randanimatie. “Mensen kunnen er gratis hun fiets laten labelen. We geven ook een geschenkje van reflecterende materialen en de Chiro van Leffinge voorziet de nodige snacks. Zelfs de medewerkers van de Warmste Week komen een bezoekje brengen met hun reporters om het evenement op te fleuren en verzoekplaatsjes te noteren.

Inschrijven kan via Totybox.be of nog ter plaatse tot vlak voor de start. “Je moet alleen maar een fiets meenemen”, lacht Steven.