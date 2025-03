“De lachende gezichten geven me veel voldoening”: Giovanni is de kersverse Miss Drag Queen

Rosa Mystica is de kersverse Miss Drag Queen. Afgelopen weekend nam hij deel aan de verkiezing Miss Drag Queen in De Panne en kon hij het kroontje in de wacht slepen. De 26-jarige Giovanni Seys uit Oostvleteren bloeide helemaal open door Rosa Mystica. “Door Rosa Mystica ben ik volledig opengebloeid en durf ik meer ondernemen als Rosa Mystica dan als Giovanni”, zegt Giovanni.

Het verhaal van Rosa Mystica begon eerder onverwacht. Giovanni, die werkt in de Aldi in Diksmuide, was op een avond als kleder aanwezig bij een dragshow, om zijn vriend te helpen met het aankleden voor zijn performance. Daar ontmoette hij zijn goede vriend en collega, Nico Sanders, alias Nicolle De Cnock. Zo werden mijn ogen gericht op de glitter en glamour”, legt Rosa Mystica uit, oftewel Giovanni Seys (26) uit Oostvleteren. Hij is pas samen met zijn vriend Bart. “Na enkele uren te praten en wat vragen te stellen, kwam er opeens ter sprake dat ons Nicolle nog een kandidaat te kort had voor haar verkiezing Miss Dragqueen De Panne. Ze zei gedecideerd: ‘Jij doet mee of je nu wil of niet!’ Daar heb ik mijn glamour-en-glitter-leventje getekend, en daar heb ik nog geen spijt van gehad. Rosa Mystica is dus eigenlijk ontstaan door mijn zeer goede vriend en collega Nico Sanders, alias Nicolle De Cnock.”

Heilige persoon

“Mijn alter ego heet Rosa Mystica, dat is een heilige persoon die tussen rozen is verschenen en dat vond ik wel een zeer leuke vergelijking”, zegt Giovanni. In 2027 werd Giovanni tweede eredame tijdens Miss Drag Queen in De Panne. “In 2023 deed ik mee aan Miss Summer Queen en werd ik daar ook tweede eredame. Datzelfde jaar deed ik nogmaals mee aan Miss Drag Queen en werd ik eerste eredame en publiekslieveling. In 2024 deed ik mee aan Miss Travestie West-Vlaanderen, georganiseerd door mijn beste vriend en collega Tyra Crystal (Tyson Vandendriessche). Dit jaar dus mijn derde deelname aan Miss Drag Queen en is het geluk om het kroontje in de wacht te slepen”, zegt Giovanni.

“De verkiezing Miss Drag Queen was een zeer leuke ervaring. Op het laatste moment heb ik mij ingeschreven en had hierdoor weinig tijd om mij voor te bereiden op de acts. We waren met vier kandidaten: Luna Darsun, Koko Diamond, Freya Piper en mezelf. Freya Piper werd mijn tweede eredame en Koko Diamond is mijn eerste eredame”, legt Giovanni uit. “Tijdens de verkiezing moesten we een ‘laat-je-zien’-defilé’ doen en twee vrije acts naar keuze. Daarnaast was er ook een badpak defilé en een opgelegde act. Dit jaar was dat ‘musical’. Ik koos om Lumière van Belle en het Beest neer te zetten.”

Rosa Mystica is de kersverse Miss Drag Queen © gf

Timide en verlegen

Rosa Mystica is niet alleen een hobby voor Giovanni, maar ook een manier om zichzelf te uiten. Ik kan zeer veel kwijt in deze hobby. Vroeger was ik een timide en verlegen jongen. Door Rosa Mystica ben ik volledig opengebloeid en durf ik meer ondernemen als Rosa Mystica dan als Giovanni. Ik doe deze hobby ook enorm graag doordat we telkens een andere prachtige show geven dat mensen verbindt en ze een leuke en toffe avond bezorgd. Ook voor de kindjes is het leuk. De aandacht en de lachende gezichten die je krijgt, geven je een zeer apart gevoel”, aldus Giovanni.

“Mijn familie en vrienden steunen me in alles wat ik doe als Rosa Mystica en zijn dan ook altijd enorm enthousiast als ze me zien optreden. Mijn collega’s vinden dit ook zeker geen probleem. Integendeel, voor mijn persoonlijke voorstelling heb ik mijn kostuum gemaakt van shoppingtassen van de Aldi en dat vonden ze fantastisch.”

De agenda van Rosa Mystica is al goed gevuld. “Deze maand zit al behoorlijk vol, en voor de komende maanden zal dat waarschijnlijk ook zo zijn. Binnenkort zetel ik ook in de jury van de Regenboogprins. In september heb ik mijn eigen busreis naar Lloret de Mar met busmaatschappij Azuriet onder reisbegeleiding van Marc van Den Broeck uit Oostende. Dit doe ik al voor de derde keer. Ook dit jaar is dat een mooi vooruitzicht.”