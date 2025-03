“De laatste maanden zijn sowieso intensief voor een gezin”: Na 30 jaar geeft Wilfried het voorzitterschap van vzw Palliatieve Thuisbegeleiding Groot-Kortemark door

Na 30 jaar voorzitterschap geeft Wilfried Pollet (86), oprichter van vzw Palliatieve Thuisbegeleiding Groot-Kortemark, de fakkel door. “In die tijd hebben we al meer dan 600 gezinnen in Kortemark tijdens hun laatste maanden financieel ondersteund. Dat is waarvoor we het doen.”

De vereniging Palliatieve Thuisbegeleiding Groot-Kortemark vzw viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Die vereniging helpt mensen die palliatief zijn in de laatste maanden van hun leven en geeft hen een financieel duwtje in de rug. “Mensen komen met ons in contact via een doorverwijzing van de huisarts. Vaak gaat het om mensen met ALS, jongdementie, kanker of zelfs kinderen met kanker”, vertelt oprichter Wilfried Pollet (86).

Dertig jaar geleden stampte Wilfried het initiatief uit de grond. “Mijn vrouw had kanker en was zwaar ziek geworden. Het was duidelijk dat ze niet meer beter zou worden. De laatste maanden zijn sowieso intensief voor een gezin en er komen ook nog eens veel kosten kijken bij de zorg. Dan stelde ik mezelf de vraag: “hoe kunnen andere mensen dit dragen?”. Daarom kwam ik op het idee om een vzw op te richten om gezinnen financieel te steunen wanneer een familielid in zijn of haar laatste levensfase is.”

“Ik heb het meegemaakt met mijn vrouw en dit moet anders”

“In het begin waren we slechts met een handvol leden. Toen stuurden we alle inwoners een brief als kennismaking. Het geld, waarmee we de eerste gezinnen hielpen, waren giften, die we inzamelden van deur tot deur. Jaar na jaar groeide onze organisatie en besloten we om een activiteit te organiseren. Op vandaag tellen we 18 bestuursleden, waaronder heel wat jonge leden. Ik ben blij dat er zoveel jonge gezichten zijn die dit willen verder dragen”, zegt Wilfried dankbaar.

Volgende generatie

Wilfried besliste om dit jaar officieel de fakkel door te geven aan de jongere garde in de groep. Lorenz Despeghel (32) en Gert-Jan Logghe (35) zullen samen het voorzitterschap opnemen. Beiden zijn er enkele jaren geleden door hun familie in gerold. “Mijn vader Geert zetelt al jaren in het bestuur. Vroeger kwam hij vaak thuis van vergaderingen en stelde me enkele vragen. Langzaamaan begon ik mee te helpen met enkele kleine zaken, zoals het voorzien van de affiches. Uiteindelijk ben ik dan ook zelf lid geworden”, vertelt Gert-Jan. “Mijn grootvader Herman Vancoppenolle stond mee met Wilfried aan de wieg van de vzw. Daarna volgde mijn mama Hilde in zijn voetsporen en tot slot ben ik ook lid geworden. Ik heb even getwijfeld over de vraag van voorzitter, maar samen met Gert-Jan zie ik het helemaal zitten om dit prachtig initiatief verder uit te bouwen”, vult Lorenz aan.

In de afgelopen 30 jaar kon de vzw met meer dan 650.000 euro al iets meer dan 600 Kortemarkse gezinnen helpen. Na de doorverwijzing van de huisarts, gaat secretaris Jef Verhaeghe (77) langs bij de familie. “Hij geeft hen dan een woordje uitleg over wat we kunnen betekenen. We zorgen ervoor dat dit discreet verloopt, want voor sommige mensen is de stap naar hulp groot”, zegt Gert-Jan.

Kaas- en wijnavond

“Onze inkomsten komen voor een groot deel uit ons jaarlijks evenement: de kaas- en wijnavond eind april. Die vindt ondertussen voor de 25ste keer plaats. Om de twee jaar organiseren we ook een wijnproefavond. En daarnaast krijgen we ook talloze schenkingen: van sponsors, van andere verenigingen, die iets organiseren voor ons als goed doel of van mensen die zomaar iets willen schenken”, vertelt Lorenz.

“Onze kaas- en wijnavond is iedere keer een groot succes en telkens volledig uitverkocht. Om alles goed te laten verlopen steken er zo’n 80 à 90 mensen de handen uit de mouwen, gaande van familie en vrienden van de bestuursleden tot vrijwilligers uit de gemeente. Iedereen draagt zijn steentje bij op zijn manier. Het is hartverwarmend om te zien, want iedereen wordt hier ooit mee geconfronteerd. We mogen de locatie gratis gebruiken van de gemeente, lokale handelaars sponsoren in natura door bijvoorbeeld broodjes te geven enzovoort.” Op de kaas- en wijnavond wordt er ook een tombola georganiseerd. “We verloten leuke prijzen en cadeaubonnen en voor onze dertigste verjaardag hebben we een zotte hoofdprijs geregeld, een helikoptervlucht voor drie. Zeker de moeite waard om deel te nemen”, glimlachen de voorzitters.

Kaarten voor de kaas- en wijnavond op 26 april zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden voor 25 euro.