‘De Kust Serveert’ biedt gratis horeca-opleiding aan flexi-jobbers en jobstudenten: “Enorm boeiend”

Wie graag een centje wil bijverdienen in de horeca, kan momenteel de gratis opleiding ‘De Kust Serveert’ volgen. In Oostende ging de korte opleiding van drie avonden dinsdagavond van start. We zagen enthousiaste lesgevers die op korte tijd zoveel mogelijk kennis en vooral passie voor de horeca willen doorgeven. Deelnemer Eric Vandewalle (72) leerde ons dan weer dat je nooit te oud bent om bij te leren en bij te klussen.

Een achttiental mensen is op de afspraak voor de opleiding in Oostende. Ze hebben allemaal ambities om een centje bij te verdienen in de horeca. De jongste deelnemer is 15 jaar, de oudste 79. Lesgever Pascal Janssens windt er geen doekjes om, je kan op drie avonden niet leren wat de leerlingen in de hotelschool in vier jaar tijd meekrijgen. Toch is hij vastberaden om alle basisvaardigheden er in te drammen en de deelnemers wegwijs te maken in de werking van een horecazaak. Wat hij vooral doorgeeft, zo merken we meteen, is de goesting om in de horeca te werken.

Tips en tricks

Pascal neemt de groep mee door een dag in een horecazaak. Daarbij blijkt de mise-en-place, oftewel de voorbereiding, een van de belangrijkste taken. “Of je nu in een restaurant of in een brasserie werkt, het is belangrijk dat je zaal er netjes uitziet en dat elke tafel op dezelfde manier gedekt is.” Hij toont enkele trucjes om borden in te zetten, tafels te dekken tot hoe je mensen kan ontvangen. “Vriendelijkheid en gastvrijheid zijn essentieel in de horeca. Ik spreek daarom ook nooit over klanten, maar over gasten.”

Een verdieping hoger geeft Ann Deleye dan weer alles mee over het werken achter de bar. Ze geeft mee welke materialen je nodig hebt, welke dranken je eerst moet bereiden als er een bestelling binnenkomt tot hoe je een aperitief moet bereiden. Eén iets is not done, zo hameren zowel Pascal als Ann ons in. “Steek je vinger nooit in een glas, ook niet om af te ruimen. Dat doe je gewoon niet! Hou een glas ook altijd onderaan vast, dat is niet alleen belangrijk voor de hygiëne, maar ook om het drankje niet op te warmen.” Ann toont nog enkele trucjes hoe je meerdere lege wijnglazen efficiënt kan dragen.

Enthousiasme

De deelnemers zijn enthousiast, en niet alleen omdat er na afloop geproefd mag worden. Eric Vandewalle wil graag op zijn 72ste nog een flexi-job zoeken in de horeca. “Ik ben al zo’n vijftien jaar met pensioen, maar ik doe nu al een flexi in het zwembad van Middelkerke. Dat wordt echter afgebouwd. Ik dacht daarom om in de toekomst iets te doen in de horeca. Er is immers heel wat vraag naar extra werkkrachten in die sector aan de kust.” Eric wil met zijn flexi-job een extra centje aan de kant zetten voor zijn elf kleinkinderen. “We hebben een potje die we spijzen om iets extra te kunnen geven aan hen tijdens de feestdagen. We gebruiken het ook om eens goed te gaan eten.”

Eric leerde op korte tijd al veel bij over de horeca. “Ik vind het enorm boeiend. Ik ben heel tevreden dat ik me ingeschreven heb. Het is een goede bijscholing. Het wordt ook met een veel enthousiasme gegeven.” Eric wil graag aan de slag in een hotel bij het klaarzetten van het ontbijt. “Ik sta graag vroeg op en dan kan ik de rest van de dag nog genieten samen met mijn vrouw.”

Er zijn in Oostende ook drie jonge gasten die de opleiding volgen. Nissa (16) uit Bredene wil als jobstudent in de horeca werken. “Je leert op korte tijd veel bij. Ik hoop dat ik via deze opleiding ook een vakantiejob zal vinden. Het is een toffe sector om in te werken. Je leert veel mensen kennen en je leert elke dag wel iets bij.”

Ook in Knokke-Heist en Koksijde

De Streekwerking Kust van de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, POM West-Vlaanderen, VDAB, Horeca Forma en Horeca West-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om zowel hier als in Knokke-Heist en Koksijde de opleiding op poten te zetten. Het is bedoeld als een laagdrempelige manier om de drempel weg te nemen voor mensen die als jobstudent of flexi-jobber in de horeca willen werken.