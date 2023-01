De Krak van Zwevegem: “Ik wil de mensen helpen die het nodig hebben”

Zou je nog in een gewoon café kunnen werken?

“Het caféleven werd mij met de paplepel ingegeven. Mijn moeder was cafébazin. Mijn pa was vertegenwoordiger van een gekend biermerk. Als kind ging ik dikwijls met hem mee. Het mag niet verbazen dat ik dan later ook zelf een café uitgebaat heb. Ik zou het opnieuw doen, maar niet als zelfstandige.”

Welke acties worden er zoal georganiseerd?

“We verkopen onder meer pins voor kansarmoede, snoepjes voor Think Pink, en we steunen het Kinderkankerfonds. Voor de Warmste Week van 2022 verkochten we doosjes chocolade paardenkoppen. Als het voor een goed doel is, steunen we de mensen graag. Dat vind ik mooi. Soms wordt hier zelfs kledij afgeleverd van bewoners die overleden zijn, en dan zorgen we dat het goed terechtkomt.”

Je werkt halftijds. Wie opent de cafetaria wanneer jij er niet bent?

“We hebben een team van vrijwilligers, voornamelijk jongeren. Men werkt steeds in duo. Bij het opmaken van de shiftlijst let ik erop dat er altijd minstens één ervaren vrijwilliger aanwezig is. Als ik er ben, helpt mijn vriendin meestal mee. Op zondagmorgen zit het hier altijd goed vol. Ook mensen van buitenaf weten de weg te vinden.”