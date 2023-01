De Krak van Waregem: “Ik geniet van het wekelijks zwemuurtje met de leden”

De 17-jarige Tomas Parmentier is door de lezers van deze krant verkozen tot Krak van Waregem 2022. De goedlachse sportieveling was bijzonder opgetogen met zijn nominatie en overwinning. “Ik was heel verrast, maar had er stiekem wel hard op gehoopt.”

Tomas Parmentier, die blind geboren werd, is een onmisbare schakel tijdens het wekelijkse zwemuurtje van Somival (Sport, Ontspanning voor Mindervaliden) in De Treffer. “En daar kan ik echt van genieten”, vertelt Tomas trots in Sportcafé De Treffer. “Ik vind het belangrijk om een babbeltje te slaan met de anderen en hen te ondersteunen.”

“Zelf zwem ik ook mee onder begeleiding en ik kan dit best goed. Ik ben heel sociaal, dus is dit net als voor de andere mensen van Somival, heel belangrijk om te kunnen doen. Jaarlijks is er een wedstrijdje met de leden van Somival. Telkens weer ben ik nerveus, maar ik geef telkens het beste van mezelf.”

Andere leefgroep

Tomas blikt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. “Na vier jaar ben ik veranderd van leefgroep in Spermalie Brugge waar ik schoolloop”, verduidelijkt Tomas. “Een nieuwe klas, nieuwe juffen en begeleiders en andere leerlingen. Dit was een emotioneel moment toen ik dit vernam, ook voor mijn ouders. Dit is een stap dichter bij het gewone leven zeg maar.”

“Ondertussen ben ik de nieuwe situatie gewoon. De mensen in mijn vorige leefgroep missen mij. Ik krijg er ergotherapie, kine, we zijn er bezig met godsdienst en gaan er naar de bib. Ook de uitstapjes zijn leuk. Dan gaan we altijd een koffietje drinken.”

Gouden hart

Tomas kan ook rekenen op de warme steun van zijn omgeving. Zo overhandigden De Mazoutstokers, een groep vrachtwagenchauffeurs met een gouden hart waar zijn papa Steven deel van uitmaakt, een cheque van maar liefst 19.000 euro aan BuSo Spermalie, een school voor doven en slechtzienden van vzw De Kade in Brugge. Ze haalden de centen op met een truckshow in september vorig jaar. Tomas wordt op handen gedragen door de chauffeurs.

“De opbrengst gaat naar een aangepast speelplein en fitnesstoestellen. Voor mij was dit een heel leuke ervaring. Het is heel fijn om te weten dat zoveel mensen mij en de andere leerlingen steunen en een warm hart toedragen.”

“Wat ik graag ook nog wil zeggen: ik ben ook heel blij en enorm dankbaar dat mijn zus zoveel voor mij doet en zoveel om mij geeft. Maar uiteraard ben ik ook mijn ouders en vrienden heel erkentelijk.”

Sociale media

Voor Tomas is zijn smartphone een belangrijk instrument geworden in zijn leven. “Ik kan daar echt alles mee doen”, glundert Tomas terwijl hij zijn papa omarmt. “Het is met spraaktechnologie, voor mij is dit een manier om sociaal actief te blijven. Hier ben ik heel blij mee.”

“Ik kan ook genieten van eens heerlijk uit eten gaan op restaurant of in Sportcafé De Treffer”, besluit Tomas die altijd positief ingesteld blijft.

Wat mogen we jou wensen voor 2023? “Ik hoop vooral op een goede gezondheid, in de eerste plaats voor mijn familie en mezelf, maar voor iedereen eigenlijk. Ik zou heel graag eens naar een optreden gaan van een muziekgroep en een bezoekje aan Bellewaerde brengen. Ik ben nu omringd door heel veel lieve mensen, voor mij is dit heel fijn.” Heb je leuke vooruitzichten? “Op 18 maart word ik 18 jaar. Dit valt op een zaterdag en er wordt een groot feest gepland, denk ik. (lacht) Het zal alleszins een grote verrassing zijn want ik mag niet weten wat er allemaal zal gebeuren. Ik ben wel heel benieuwd. Hoe ziet jouw toekomst eruit? “Tot mijn 21ste blijf ik normaal schoollopen in Brugge. Daarna ga ik naar alle waarschijnlijkheid naar een dagbesteding dichter bij huis. Iets dichterbij is de reis die we deze zomer wellicht zullen maken naar Tenerife. Ik ben heel graag in het water en daar zal dat niet anders zijn.

BIO Tomas Parmentier

Privé

Tomas Parmentier, die binnenkort 18 jaar wordt, is de zoon van Steven Parmentier (42) en Sofie Goeminne (42), respectievelijk vrachtwagenchauffeur en verpleegkundige. Zijn zus Emma (15) loopt school in het Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Instituut waar ze Maatschappij en Welzijn studeert.

School

Tomas loopt school in Spermalie Brugge.

Vrije Tijd

Tomas is een groot muziekliefhebber. Uiteenlopende genres passeren de revue op zijn playlist. Van Kapitein Winokio, waarvan hij boeken met cd’s in zijn bezit heeft, tot Jantje Smit en AC/DC.