De Koutershotters op bezoek in Brugs Jan Breydelstadion

De Koutershotters, een voetbalploeg voor kinderen met een beperking, trok zaterdag richting Brugge voor een bezoek aan het zwembad Lago en het nabijgelegen Jan Breydelstadion.

Dat kon via de sponsoring van AG Insurance, binnen Like a Pro Day, voor een bedrag van 5.000 euro. “Via Frederik Allosery uit Lichtervelde zijn wij met die verzekeringsmaatschappij in contact gekomen”, vertelt trainer Peter Declerck. “Bedoeling voor onze spelers was dat ze zich op het einde van ons seizoen de hele dag als een echte profvoetballer konden voelen. We zijn ’s morgens in de sporthal van Kortemark tussen 10 en 11 uur begonnen met een gezamenlijke normale training, gevolgd door een onderlinge wedstrijd. Daarna trokken we allemaal samen de spelers werden uitgenodigd met hun gezin met de bus naar Brugge.” Daar kreeg het volledige gezelschap door Club Brugge een rondleiding in het Jan Breydelstadion. Daarna volgde een bezoek aan het Lago zwembad.

Opgericht door ouders

De Koutershotters, bestaande uit één team in het Cp-voetbal, werd een vijftal jaar geleden opgericht. Dat was onder impuls van de ouders, die via Facebook een oproep deden of er jongeren met een fysieke beperking waren die op zaterdag in Kortemark samen wilden voetballen. “Ik zag dat wel zitten om die kinderen te begeleiden”, klinkt Peter die ondertussen wordt bijgestaan door Jari Deceuninck. “Misschien zijn er wel jongeren of nieuwe leden die volgend schooljaar willen meedoen. Zij zijn steeds van harte welkom. Voorlopig spelen we nog niet in competitie. In ons land zit dit voor mensen met een fysieke beperking nog in een beginfase, met de bedoeling om in 2024 te starten met een nationale ploeg voor CP (cerebrale parese)-voetbal.” Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij de Koutershotters, kan contact opnemen via pdeclerck@outlook.be. (ACR)