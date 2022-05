De Korre kijkt uit naar zomerseizoen

Folkloregroep De Korre gaat een drukke zomer tegemoet: elk weekend is er wel ergens een maritiem evenement. Ondertussen richtte het bestuur ook een clubhuis annex visserijmuseumpje in voor de leden.

Ondanks corona hebben de leden van vissersfolkloregroep De Korre de voorbije twee jaar niet stilgezeten. “In coronatijd zetten we onze ambachten in de kijker aan de hand van video’s, breiden we lustig voort aan onze visserstruien en riepen we de vissersreuzin Eugenietje Kadet in het leven. En ondertussen zijn we ook al bezig met de voorbereidingen voor ons tienjarig jubileum in 2023”, zeggen Jo Vandenbulcke en Annie Ackx. Van de echte Eugenietje Kadet is een portret te zien in het clubhuis dat recent werd ingericht voor de leden. “Zo zijn we voor onze wekelijkse spin- en breiavond niet langer afhankelijk van De Bollaard”, aldus Annie.

Eerbetoon aan vader

Dat clubhuis is tegelijk ook een eerbetoon aan haar vader Emiel, die een paar jaar geleden overleed. Van een oude scheepsklok over authentieke visserskledij tot een collectie knopen: Annie en Jo hebben zowaar een heus visserijmuseumpje in hun achtertuin. “Ook pa’s oude medailles zijn hier terug te vinden, en ik heb zijn krantenknipsels zorgvuldig bewaard: papa was een echte voorvechter van de visserij en ik zou het nooit over mijn hart kunnen krijgen om dat allemaal weg te gooien. Hij heeft 44 jaar op zee gevaren met de B-601 Van Maerlant”, vertelt Annie, zelf ook gepassioneerd door alles wat met de visserij te maken heeft. “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, knipoogt ze. De leden van De Korre vliegen er straks ook weer met volle goesting tegenaan. “De Havenfeesten, Oostende voor Anker, Trammelant, de Reuzenfeesten… Elk weekend zal er wat te doen zijn, en maar goed ook: we hebben hier de voorbije twee jaar allemaal naar gesnakt.”