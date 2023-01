De Korre blikt terug op goedgevuld Krak-jaar

Zijn inzet voor vissersfolkloregroep De Korre leverde Jo Vandenbulcke in ‘22 de Krak-titel op. Het voornemen om met de vereniging meer naar buiten te treden, maakte hij ruimschoots waar.

Jo Vandenbulcke droeg zijn titel met trots: de pancarte die hij van onze krant cadeau kreeg, ging het afgelopen jaar overal mee. “Wie is hier de Krak? vroegen voorbijgangers dan. Echt een mooie erkenning, die Krak-titel. Een jaar later word ik er nog altijd over aangesproken”, aldus Jo, die eerder ook al de cultuurprijs van stad Blankenberge op zak mocht steken. “2022 was al een topjaar, en ‘23 wordt zo mogelijk nóg beter: in het najaar vieren we ons tienjarig bestaan, we zijn met een paar nieuwe projecten bezig, en er komt een boek aan.”

De vissersfolklore geniet naar Jo’s gevoel een hernieuwde populariteit. “Er zijn het afgelopen jaar véél mooie momenten geweest, maar de meest onvergetelijke ervaring was toch garnalen pellen in de Koninklijke Bibliotheek. Plots stonden we daar, in hartje Brussel, naast Dominique Persoone met zijn pralines. In onze traditionele visserskledij: op de Kunstberg wou iedereen met ons op de foto”, glimlacht Jo bij de herinnering. Ook in 2023 staan er weer heel wat evenementen gepland. “Van de Havenfeesten over Trammelant tot Oostende Voor Anker: het belooft opnieuw een razend druk jaar te worden”, besluit Jo.