De kogel is door de kerktoren: Ettelgem kiest voor een open spits

Ettelgem heeft met 47,9 procent gekozen voor een uitkijktoren met open spits. De inwoners van de deelgemeente konden vorige week donderdag en zaterdag in de kerk hun stem uitbrengen voor een van de vijf ontwerpen van Urbain Architectencollectief. “Er was een duidelijke voorkeur voor twee ontwerpen: deze met de open spits en die met het aureool die 42 procent van de stemmen kreeg”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey.

De keuze voor het winnende ontwerp werd op een democratische manier bepaald aan de hand van een volksraadpleging. Elke Ettelgemnaar boven de zestien jaar kreeg de kans om te stemmen. Ook de kinderen van de vrije basisschool mochten hun stem uitbrengen. “Opvallend, zowel de kinderen als de kiesgerechtigden hadden dezelfde voorkeur”, zegt de burgemeester. De drie andere ontwerpen kenden minder succes met 5,8 procent, 2,9 procent en 1,4 procent.

Realisatie in 2024

De voorkeur voor de uitkijktoren wordt nu meegedeeld aan Westtoer die in het programma van Horizon 2025 een ruime subsidie voorziet om het project samen met Stad Oudenburg te realiseren. “We hopen de omgevingsvergunning in 2023 te kunnen afleveren om de toren in 2024 gerealiseerd te zien”, stelt Anthony Dumarey.

“Na het verwijderen van de bestaande torenspits wordt een nieuwe open exemplaar in staal geplaatst. Door het schuin afsnijden van de spitscontour ontstaat een diamantvorm. De open spits zal wel beschutting tegen de regen geven en er worden zitbanken geplaatst”, legt Dieter Delbaere van het architectenbureau uit.”

Een circulatie van buiten- en binnentrappen

Om bovenaan te geraken, komt er circulatie van buiten- en binnentrappen. “De eerste trap start op het voorplein en gaat via een bestaande deuropening op de verdieping naar binnen. Via de bestaande wenteltrap gaat het naar de tweede verdieping waar een nieuwe binnentrap de bezoekers rond de klokkenstoel leidt. Door een van de galmgaten stapt men weer naar buiten om dan de tweede buitentrap te bestijgen om uiteindelijk het uitkijkplatform te bereiken”, aldus nog Dieter Delbaere.

Er werden door de Ettelgemnaars 141 stemmen uitgebracht, waaronder 87 volwassenen en 54 kinderen. Er waren ook 18 proteststemmen die op het formulier aanduiden dat ze geen uitkijktoren willen. (LIN)