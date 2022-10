De kogel is door de kerk: oude pastorijwoning in Hulste kent nieuwe eigenaar

‘De oude pastorijwoning in Hulste werd gekocht door ‘Voor en door Hulste’, een bijzonder collectief van zeven ondernemers uit Hulste. Zij slaan de handen in elkaar om deze iconische parel een nieuw leven in te blazen. Leuk detail: gemeenteraadsleden Steven Decaluwe en Filip Lainez ijverden eerder al om de aanpalende tuin open te stellen voor het publiek, wat ook lukte.

De zeven ondernemers zijn allemaal uit Hulste en gedreven om in ‘d’Oude Pastorie’ een plaats te creëren waar men zowel tot rust kan komen of simpelweg kan genieten van een activiteit in een uniek kader. “Het is een ideale aanvulling op het reeds bruisende elan dat Hulste kent. Een plek waar zowel jong als oud zijn weg naartoe kan vinden”, zegt Bert Dekyvere, Safety & Security adviseur van SAS Consulting.

Op de vraag hoe de ondernemers tot dit initiatief gekomen zijn, klinkt het: “We willen het belang van een sterk sociaal weefsel in het bloeiende dorp dat Hulste is blijvend ondersteunen. Het feit dat dit dan ook nog letterlijk onder de kerktoren is zorgt voor de kers op de taart.”

“We kijken er alvast naar uit om Hulste positief te verrassen”

De achtergrond van de zeven ondernemers is vrij divers te noemen. Naast Bert Dekyvere zijn het Patrick Claerhout van Bouwbedrijf Claerhout, Ward Demyttenaere van metaal- en betonproducent Construx, verzekeringsmakelaar Karel Six van Kerckhof & Six nv, Ward Vanassche van Wijnhandel Vanassche, Pascal Van den Hende van de gelijknamige houthandel en Kristof Wallays van aardappelproducent Agristo.

“We zijn allen uit Huste en nemen dit initiatief volledig vanuit onze privésfeer. Een persoonlijk engagement waarbij we, waar mogelijk, ook ons gezin willen betrekken. Onze verschillende achtergronden in combinatie met de zin om er iets moois van te maken, lijkt ons net onze grootste troef. We kijken er alvast naar uit om Hulste positief te verrassen.” Een eerste activiteit is gepland rond Halloween.