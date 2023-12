De Klimop steunt de Sociale Kruidenier in Oostkamp

Met een warm hart voor Oostkampse projecten sloot de Freinetschool De Klimop haar warmste week af met een donatie van meer dan 1.000 producten en levensmiddelen aan de Sociale Kruidenier in Oostkamp.

De kinderen van de school werden uitgedaagd om aan de hand van een voedsel bingokaart mensen te sensibiliseren om goederen te schenken. De kinderen schreven brieven, trokken de straat op, haalden daarna goederen op in de buurt of bij familie, wat in een rijk gevulde tafel resulteerde. “We hebben een project opgezet rond de Sociale Kruidenier en onze kinderen er van bewust gemaakt dat niet iedereen het even goede heeft en alles kan aankopen”, vertelt initiatiefneemster Maud Baelen. De producten werden geleverd bij de Sociale Kruidenier in de in Oostkamp. (GST)